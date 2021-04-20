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Gündem
AA
Haber Giriş: 20.04.2021 - 10:12 | Son Güncelleme:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın acı günü!

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın acı günü!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın amcası Abdullah Erbaş, hayatını kaybetti.

Kabadüz ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Erbaş, yaşlılığa bağlı nedenlerle evinde vefat etti.

Abdullah Erbaş'ın cenazesi, yarın aynı mahallede toprağa verilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin ve Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayımladı.

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