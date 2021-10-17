Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlit Kandili Programı'na katıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çok konuşulan karar ve hata Ali Şansalan...Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çok konuşulan karar ve hata! Ali Şansalan...#Trabzonspor
Covid-19da son durum belli oldu Vaka sayısında umutlandıran düşüşCovid-19'da son durum belli oldu! Vaka sayısında umutlandıran düşüş#Koronavirüs
Galatasaray - Konyaspor maçına damga vuran hata Futbolcular çılgına döndü...Galatasaray - Konyaspor maçına damga vuran hata! Futbolcular çılgına döndü...#Galatasaray
Trabzonspor zirveyi Fenerbahçeden 3 golle aldıTrabzonspor zirveyi Fenerbahçe'den 3 golle aldı#Trabzonspor
Erdoğandan Kılıçdaroğluna tepki: Bu açıklama bir suçtur bu dil darbe dönemi diliErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu açıklama bir suçtur bu dil darbe dönemi dili#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ali Koçtan zehir zemberek açıklama Resmen bizi katlettilerAli Koç'tan zehir zemberek açıklama! "Resmen bizi katlettiler"#Fenerbahçe
Demirören Medyadan açıklamaDemirören Medya'dan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Fenerbahçe cephesinde Trabzonspor maçı sonrası Ali Şansalana tepki varFenerbahçe cephesinde Trabzonspor maçı sonrası Ali Şansalan'a tepki var#Fenerbahçe
Bakan Soylu: Bürokratı, memuru, polisi tehdit ederek...Bakan Soylu: Bürokratı, memuru, polisi tehdit ederek...#Süleyman Soylu
STK-Okul-Yurt Faaliyeti Raporu 2018 sahte çıktı Mahkeme kararı iftiraları ortaya koydu"STK-Okul-Yurt Faaliyeti Raporu 2018" sahte çıktı! "Mahkeme kararı iftiraları ortaya koydu"#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Galatasaraya tek gol yetti Bu sezon bir ilk...Galatasaray'a tek gol yetti! Bu sezon bir ilk...#Konyaspor
Tamamı yerli uygulamalarla... 500 binden fazlası engellendiTamamı yerli uygulamalarla... 500 binden fazlası engellendi#Adil Karaismailoğlu
Merak edilen harita paylaşıldı İşte vaka sayısı artan 10 ilMerak edilen harita paylaşıldı! İşte vaka sayısı artan 10 il#Koronavirüs
Savaşa hazır olun emri... Dünya nefesini tuttu'Savaşa hazır olun' emri... Dünya nefesini tuttu!#Çin
Düzenlemeyi duyurdu... Bakan Varanktan uzaktan çalışma açıklamasıDüzenlemeyi duyurdu... Bakan Varank'tan uzaktan çalışma açıklaması#Ar-Ge Tasarım Merkezleri
HABERLERGündem Haberleri

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlit Kandili Programı'na katıldı

#Diyanet İşleri Başkanı#Ali Erbaş#Kastamonu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlit Kandili Programına katıldı

Kastamonu Nasrullah Camisi'ne gelen vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takıp mesafe kurallarına uyarak saf tuttu.

Haberin Devamı

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ilahiler okundu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun kadim bir şehir olduğunu belirtti.

Erbaş, "Kastamonu şehrimizin bu muhteşem camisinde Milli Mücadele dönemlerinde İslam şairi, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un insanımızı Milli Mücadele'ye teşvik etmek, hep birlikte milletimizi, vatanımızı korumak, düşmanlara karşı muhafaza etmek için kürsüsünden vaz'u nasihatte bulunduğu Nasrullah Camisi'nden hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum." dedi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta sel felaketi yaşandığını hatırlatan Erbaş, "Tarihte eşine pek rastlanılmamış büyük bir afet yaşadı bu şehrimiz. Sel afetinde vefat eden kardeşlerimiz oldu. Gerek burada gerekse ülkemizin farklı bölgelerinde selden, depremden, yangından ve çeşitli afetlerden dolayı vefat eden kardeşlerimizin ruhları şad olsun." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlit Kandili Programına katıldı



Vefa toplumu olabilmenin büyük bir nimet olduğunu anlatan Erbaş, "vefa" kelimesinin Kovid-19 sürecinde sıklıkla duyulduğunu belirtti.

Vefa destek gruplarının Kovid-19 sürecinde yoğun şekilde çalıştığına işaret eden Erbaş, "Hasta olan kardeşlerimize yardım götürdüler. Maaşlarını dahi aldılar, çektiler, kendilerine teslim ettiler. Alışverişlerini yaptılar. Eğer hasta olduğu belli olmuşsa onların ilaçlarını götürdüler. Şu bağlılığa, şu vefaya bakar mısınız. Yeryüzünün en vefakar insanı Allah Resulü Efendimizin ümmetine de bu yakışırdı." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlit Kandili Programına katıldı



Erbaş konuşmasının devamında Mevlid Kandili'nin önemi ve Hz. Muhammed'in hayatıyla ilgili bilgi verdi.

Vali Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ile vatandaşların katıldığı program dua edilmesinin ardından sona erdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyanet İşleri Başkanı#Ali Erbaş#Kastamonu

BAKMADAN GEÇME!

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor Olay paylaşım...

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...

Korona sonrası şimdi de süper grip Hızla yayılıyor...

Korona sonrası şimdi de süper grip! Hızla yayılıyor...

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi!

Selin Şekerciden sevgilisi İbrahim Selimi güldüren cevap

Selin Şekerci'den sevgilisi İbrahim Selim'i güldüren cevap

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA