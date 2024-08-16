×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kurban etlerinin Gazze'ye ulaştırıldığını bildirdi

Güncelleme Tarihi:

#Gazze#Diyanet İşleri Başkanı#Ali Erbaş
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kurban etlerinin Gazzeye ulaştırıldığını bildirdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 12:36

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kurban Bayramı'nda kesim ve paketleme işlemi yapılarak Mısır'da soğuk hava depolarında muhafaza edilen kurban etlerinin Gazze'ye ulaştırıldığını açıkladı.

Haberin Devamı

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Erbaş, Filistin'in yanında olduklarını ifade etti.

Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak soykırımcı işgalcilerin saldırıları altında mücadele eden mazlum Gazze halkına Türk milletinin emanet ettiği kurbanları ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Kurban Bayramı'nda kesim ve paketleme işlemi yapılarak Mısır'da soğuk hava depolarında muhafaza edilen kurban etlerini soğutma üniteli tırlarla Gazze'ye ulaştırdık. Hayırseverlerimizin Türkiye Diyanet Vakfımıza emanet ettiği kurbanlar Kudüs ve Batı Şeria'nın ardından Gazze'ye de ulaşmış oldu elhamdülillah. Allah kabul eylesin."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gazze#Diyanet İşleri Başkanı#Ali Erbaş

BAKMADAN GEÇME!