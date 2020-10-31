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Haberler Gündem HaberleriDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle açıklama yaptı.
GeriGündem Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle açıklama yaptı.
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Haber Giriş: 31.10.2020 - 12:27 | Son Güncelleme:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle açıklama yaptı.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle açıklama yaptı.
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:"İzmir’de geniş yatak kapasitesine sahip 3 Kur’an Kursumuzun kapıları deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımıza açıktır. İhtiyaç olması halinde tüm kurslarımızı da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız İnşallah." açıklamasını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:"İzmir’de geniş yatak kapasitesine sahip 3 Kur’an Kursumuzun kapıları deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımıza açıktır. İhtiyaç olması halinde tüm kurslarımızı da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız İnşallah." açıklamasını yaptı. 

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Evlerine giremeyen vatandaşlar camilerde kalabilir
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Evlerine giremeyen vatandaşlar camilerde kalabilir
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