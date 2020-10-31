Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle açıklama yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:"İzmir’de geniş yatak kapasitesine sahip 3 Kur’an Kursumuzun kapıları deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımıza açıktır. İhtiyaç olması halinde tüm kurslarımızı da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız İnşallah." açıklamasını yaptı.