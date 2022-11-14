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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Antalya’da

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#Ali Erbaş#Antalya#Diyanet
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Antalya’da
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2022 22:57

Antalya’nın Kemer ilçesinde 15 Temmuz Derneği’nce bu yıl 6’ncısı düzenlenen Şehit Aileleri Buluşmasına, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’da katılarak dua etti.

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Kemer İlçesi Tekirova Mahallesinde bulunan bir otelde 15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen 6’ncı Geleneksel Şehit Aileleri buluşmasının ikinci gününe Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şehitler için okutulan hatimlerin duasını yaptı.

Erbaş, duasında İstanbul’da yaşanan bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlar için, "Dün hain bir saldırıda canlarını feda eden 6 kardeşimizin de ruhlarını şad eyle yarabbi. Onların da kabirlerini cennet eyle yarabbi. Yaralanmış olan kardeşlerimiz var, onlara acil şifalar nasip eyle yarabbi. En kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını ihsan eyle yarabbi" dedi.

Programa Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Antalya Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, Kemer İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Mustafa Koçak, 15 Temmuz Derneği yönetim kurulu üyesi ve şehit İlhan Varank'ın ablası Ayşe VarankArslantürk ile 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da katıldı.

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#Ali Erbaş#Antalya#Diyanet

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