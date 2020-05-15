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Haber Giriş: 15.05.2020 - 11:17,Son Güncelleme:

Diyanet İşleri Başkanı açıkladı: Cuma namazları 12 Haziran'da başlayacak

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Diyanet İşleri Başkanı açıkladı: Cuma namazları 12 Haziran'da başlayacak
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 12 Haziran'da camilerin avlularında cuma namazı kılınmaya başlanacağını söyledi.

16 Mart tarihinden beri kapalı olan camiler, bir ay sonra Türkiye genelinde ibadete yeniden başlayacak.

Kanal 7 ekranlarındaki ''Sahur Vakti'' programına katılan Ali Erbaş, cuma namazları için müjdeli haberi verdi. Ali Erbaş camilerin açılış tarihine ilişkin gelen soruya "12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız." yanıtını verdi.

Alınan karar gereği ülkemizde 4 hafta daha cuma namazları kılınamayacak. 12 Haziran'dan itibaren ise kademeli olarak cami avlularında ibadet edilmeye başlanacak.

İLK AŞAMADA SINIRLI OLACAK

İlk etapta toplu namazların katılımın nispeten az olduğu vakit namazları ile sınırlı kalacağı dile getiriliyor.

HERKES KENDİ SECCADESİNİ GETİRECEK

Camilerin açılması durumunda cemaatin kendi seccadelerini beraberinde getirmesi önerilecek.

2 METRELİK SOSYAL MESAFE KURALI UYGULANACAK

Yaklaşık 10 metrekareye bir kişi gelecek şekilde camiye girişlere izin verileceği ve iki metre sosyal mesafe kuralına dikkat edileceği ifade ediliyor. Her cami girişinde dezenfektan bulundurulacak.

MASKE TAKMAK ZORUNLU

Camide ibadet etmek isteyenler maske takmak zorunda olacak. Olası bir enfeksiyon durumunda geriye dönük bir takip gerçekleşebilmesi için camiye gelenlerin ismi ve iletişim bilgileri kayıt altında tutulacağı ifade ediliyor.

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