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Haber Giriş: 22.07.2020 - 15:50,Son Güncelleme:

Diyanet İşleri Başkanı açıkladı... Ayasofya'daki ilk namazda kaç kişi olacak?

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya’daki incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erbaş, 24 Temmuz'da kılınacak Cuma namazı ile ilgili olarak, ‘’Caminin içinde sosyal mesafeye uygun olarak düzenleme yapılıyor. Yaklaşık bin kişi sosyal mesafeye uygun olarak namaz kılabilecek.’’ dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Namaz kılacak insanlarımızla ilgili çalışmalar Ayasofya'da devam ediyor. Halısı seriliyor. Tadilatlar devam ediyor. Bahçede temizli devam ediyor. İnşallah Cuma günü her şey hazır olacak.

Caminin içinde sosyal mesafeye uygun olarak düzenleme yapılıyor. Yaklaşık  bin kişi sosyal mesafeye uygun olarak namaz kılabilecek.

Resimler ve freskler teknolojik imkanlara uygun olarak kapatılıyor, tek bir çivi bile çakmıyoruz.

Diyanet İşleri Başkanı açıkladı... Ayasofyadaki ilk namazda kaç kişi olacak

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