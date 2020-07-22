Diyanet İşleri Başkanı açıkladı... Ayasofya'daki ilk namazda kaç kişi olacak?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:



Namaz kılacak insanlarımızla ilgili çalışmalar Ayasofya'da devam ediyor. Halısı seriliyor. Tadilatlar devam ediyor. Bahçede temizli devam ediyor. İnşallah Cuma günü her şey hazır olacak.



Caminin içinde sosyal mesafeye uygun olarak düzenleme yapılıyor. Yaklaşık bin kişi sosyal mesafeye uygun olarak namaz kılabilecek.



Resimler ve freskler teknolojik imkanlara uygun olarak kapatılıyor, tek bir çivi bile çakmıyoruz.