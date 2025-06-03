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Diyanet işleri açıkladı... Kurban kesiminde doğru bilinen yanlışlar

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#DİYANET İşleri Başkanlığı#Kurban Bayramı#Kurban Kesimi
Diyanet işleri açıkladı... Kurban kesiminde doğru bilinen yanlışlar
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2025 07:00

DİYANET İşleri Başkanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi doğru bilinen yanlışları açıkladı. İşte kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar: “Bir kurban hissesi yalnızca bir kişi içindir. Aynı hisseye birden fazla kişi ortak olamaz. Ölenin vasiyeti yoksa onun adına udhiyye kurbanı kesilmesi gerekmez.

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KADIN DA KURBAN KESEBİLİR

Kurban kanının alna veya araba tekerleği gibi eşyalara sürülmesi inancı doğru değildir. Evli olmayanların kurban kesemeyecekleri anlayışı yanlıştır. Kurban kesim işlemini kadınların yapamayacağı anlayışı da doğru değildir. Kesme becerisine sahip olan herhangi bir kişi, kurban kesimini gerçekleştirebilir. Kurban etlerinin mutlaka yedi fakire dağıtılması gerektiği şeklindeki anlayış doğru değildir. Bir kimsenin, misafir olarak gittiği köyünde veya başka bir yerde kestiği kurban geçerlidir.”

 

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#DİYANET İşleri Başkanlığı#Kurban Bayramı#Kurban Kesimi

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