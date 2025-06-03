Diyanet işleri açıkladı... Kurban kesiminde doğru bilinen yanlışlar

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KADIN DA KURBAN KESEBİLİR

Kurban kanının alna veya araba tekerleği gibi eşyalara sürülmesi inancı doğru değildir. Evli olmayanların kurban kesemeyecekleri anlayışı yanlıştır. Kurban kesim işlemini kadınların yapamayacağı anlayışı da doğru değildir. Kesme becerisine sahip olan herhangi bir kişi, kurban kesimini gerçekleştirebilir. Kurban etlerinin mutlaka yedi fakire dağıtılması gerektiği şeklindeki anlayış doğru değildir. Bir kimsenin, misafir olarak gittiği köyünde veya başka bir yerde kestiği kurban geçerlidir.”