Diyanet il il 21 Şubat cuma namazı saatleri - Cuma namazı yarın saat kaçta kılınacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı cuma namazı saatleri şimdiden araştırılmaya başlandı. Abdestlerini alarak camilere gidecek olan vatandaşlar, 81 ilin 21 Şubat cuma namazı saatlerini öğrenmek istiyor. Peki, cuma namazı yarın saat kaçta? İstanbul, Ankara ve İzmir'de cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 21 Şubat 2020 Türkiye geneli il il cuma namazı saatleri.

21 ŞUBAT CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Birçok Müslüman 21 Şubat cuma namazı saat bilgisini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tüm illerin cuma namazı saatlerini internet sitesinden duyurdu. Diyanet'in yayımladığı bilgilere göre, 21 Şubat'ta cuma namazı;

İstanbul'da 13:23'te, Ankara 13:07'de, İzmir'de 13:30'da, Bursa'da 13:22'de, Adana'da 12:57'de kılınacak. Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma Namazı Cuma günü önce dört rek’at sünnet kılınır. Bu, Cumanın ilk sünnetidir. Sonra hatip hutbe okur ki, bu, Cumanın sahih olmasının şartlarındandır ve farzdır. Hutbeden sonra cemaat imama uyarak iki rek’at Cumanın farzını kılar. Bundan sonra dört rek’at sünnet kılınır. Bu da Cumanın son sünnetidir. Daha sonra Zuhr-ı âhir adıyla bazı yerlerde dört rek’at, son olarak da vaktin sünneti diye iki rek’at daha kılınır.

CUMA NAMAZI EN AZ KAÇ KİŞİYLE KILINIR?

Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.

Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58).

Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).

Resûlullah (s.a.s.), cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.), bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).

Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.