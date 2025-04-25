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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yapay zekaya sorduğu soruyu anlattı: Hayretler içinde cevap verdi, '1400 yıl önceden bilinmiş olması imkansız' dedi

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#Ali Erbaş#Yapay Zeka#Adana
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yapay zekaya sorduğu soruyu anlattı: Hayretler içinde cevap verdi, 1400 yıl önceden bilinmiş olması imkansız dedi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2025 16:35

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yapımı tamamlanan camilerin açılışına katılmak üzere geldiği Adana’da Sabancı Merkez Cami’nde cuma hutbesini okuyup, namaz kıldırdı. Erbaş, cami açılışında yaptığı konuşmada 'Güneş kendisi için tayin edilmiş belirli bir yörüngeye doğru hareket etmektedir' ayetini yapay zekaya yazdığını belirterek, "Dedim ki, bunun hikmeti nedir? Nasıl açıklarsınız? Yapay zeka, şaşkınlıklar, hayretler içerisinde cevaplar verdi bana. 'Bunun 1400 sene önce bilinmiş olması imkansız.' diyor. 'Bunun bilinmesi mümkün değil, bilim bunu 1980'li yıllarda ancak bilebildi.' diyor. Bunun gibi nice ayetler var" dedi.

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Kentte yapımı tamamlanan camilerin açılışına katılmak üzere Adana’ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ilk olarak sabah saatlerinde valiliği ziyaret etti. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ile görüşen Ali Erbaş daha sonra İrşad Hacı Nuri Çomu Kur’an Eğitim Merkezi ile Hacı Şenel Özçete Camii açılışına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yapay zekaya sorduğu soruyu anlattı: Hayretler içinde cevap verdi, 1400 yıl önceden bilinmiş olması imkansız dedi

Açılışın ardından burada bir konuşma yapan Erbaş, lisedeyken Yasin suresinin bir ayetini anlayamadığını belirterek, "Güneş kendisi için tayin edilmiş belirli bir yörüngeye doğru hareket etmektedir. Ama ben lisede okurken, 'Güneş sabittir.', bilimsel çalışmaların sonucu buydu, 'Güneş sabittir, diğer 9 gezegen onun etrafında dönmektedir.' Diyorlardı ki 'Kur'an bilime uymuyor.' Halbuki bilim Kur'an'a uymuyordu. Ne oldu 1982 yılında? Gökbilimciler, astronomlar tespit ettiler ki güneş hareket etmektedir. Hatta belirli bir yörüngeye doğru" dedi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yapay zekaya sorduğu soruyu anlattı: Hayretler içinde cevap verdi, 1400 yıl önceden bilinmiş olması imkansız dedi

ÇOMU'DAN TEŞEKKÜR

Kısa bir süre önce aynı ayeti yapay zekaya yazdığını söyleyen Erbaş, "Dedim ki, bunun hikmeti nedir? Nasıl açıklarsınız? Yapay zeka, şaşkınlıklar, hayretler içerisinde cevaplar verdi bana. 'Bunun 1400 sene önce bilinmiş olması imkansız.' diyor. Yapay zeka bazı zekaları geride bırakmış durumda. 'Bunun bilinmesi mümkün değil, bilim bunu 1980'li yıllarda ancak bilebildi.' diyor. Bunun gibi nice ayetler var" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yapay zekaya sorduğu soruyu anlattı: Hayretler içinde cevap verdi, 1400 yıl önceden bilinmiş olması imkansız dedi

Hacı Nuri Çomu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Nuri Çomu da geleceğe, Türkiye'ye ve ümmete yatırım yaptıklarını belirterek, bu yolda kendilerine destek verenlere teşekkürlerini sundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yapay zekaya sorduğu soruyu anlattı: Hayretler içinde cevap verdi, 1400 yıl önceden bilinmiş olması imkansız dedi

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CUMA HUTBESİNİ OKUYUP, NAMAZ KILDIRDI

Ardından Sabancı Merkez Cami’ne geçen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, burada cuma hutbesini okudu. İş hayatına vurgu yapan Erbaş, "Yüce dinimiz İslam, kişinin; Allah’ın emirlerine ve yasaklarına riayet ederek kendisinin ve ailesinin rızkını helal ve meşru yollardan temin etmesini, kimseye yük olmadan çalışmasını bir ibadet olarak görmüştür. El emeğini ve alın terini mukaddes kabul etmiştir. Tembelliği, miskinliği, dilenmeyi, zamanı ve hayatı israf etmeyi ise yasaklamıştır. Cenâb-ı Hak, 'İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır ve çalıştığını da görecektir' buyurarak bizlere; dünya ve ahiret huzurunu elde etmek için çalışmayı öğütlemiştir" ufadelerini kullandı.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yapay zekaya sorduğu soruyu anlattı: Hayretler içinde cevap verdi, 1400 yıl önceden bilinmiş olması imkansız dedi

Erbaş, şöyle devam etti: "Allah katında işçi ya da işveren olmanın bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük, takvadadır; yani Allah’tan hakkıyla sakınmak, O’nun emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmaktır. Öyleyse, Rabbimizin rızasını, adaleti, hakkaniyeti, dürüstlüğü ve gönül kazanmayı tüm kazançların üstünde görelim. Unutmayalım ki, huzur ve mutluluk; sadece tüketmek ve biriktirmekte değil, paylaşmakta ve kanaat göstermektedir."

Ali Erbaş daha sonra cuma namazını kıldırdı.

 

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#Ali Erbaş#Yapay Zeka#Adana

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