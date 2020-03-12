MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDiyanet Hac mülakat sonuçları 2020 açıklandı! İşte görevlendirilecek kişiler
GeriGündem Diyanet Hac mülakat sonuçları 2020 açıklandı! İşte görevlendirilecek kişiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 12.03.2020 - 09:33,Son Güncelleme:/

Diyanet Hac mülakat sonuçları 2020 açıklandı! İşte görevlendirilecek kişiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Diyanet Hac mülakat sonuçları 2020 açıklandı! İşte görevlendirilecek kişiler
Abone Olgoogle-news

Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 Hac organizasyonunda görevlendirilecek isimler belli oldu. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla beklediği Diyanet Hac mülakat sonuçları TC Kimlik Numarası ve Anne ismi ile öğrenilebiliyor. İşte, Diyanet Hac mülakat sonuçları 2020

2020 Hac organizasyonunda Din görevlisi ve Bayan irşad görevlisi olarak müracaat edenlerin mülakat sonuçları belli oldu. Diğer kategorilerin değerlendirme çalışmaları ise henüz tamamlanmadı.

MÜLAKAT SONUCUNUN SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle