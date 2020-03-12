Diyanet Hac mülakat sonuçları 2020 açıklandı! İşte görevlendirilecek kişiler

2020 Hac organizasyonunda Din görevlisi ve Bayan irşad görevlisi olarak müracaat edenlerin mülakat sonuçları belli oldu. Diğer kategorilerin değerlendirme çalışmaları ise henüz tamamlanmadı.

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