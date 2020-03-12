Haber Giriş: 12.03.2020 - 09:33,
Diyanet Hac mülakat sonuçları 2020 açıklandı! İşte görevlendirilecek kişiler
Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 Hac organizasyonunda görevlendirilecek isimler belli oldu. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla beklediği Diyanet Hac mülakat sonuçları TC Kimlik Numarası ve Anne ismi ile öğrenilebiliyor. İşte, Diyanet Hac mülakat sonuçları 2020
2020 Hac organizasyonunda Din görevlisi ve Bayan irşad görevlisi olarak müracaat edenlerin mülakat sonuçları belli oldu. Diğer kategorilerin değerlendirme çalışmaları ise henüz tamamlanmadı.
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