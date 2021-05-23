Diyanet duyurdu: Akçakoca İlçe Müftüsü Şaban Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Akçakoca İlçe Müftüsü Şaban Soytekinoğlu, bayram ziyareti için gittiği memleketi Sakarya’nın Karasu ilçesinde Cuma namazı kıldırdı. Müftü Şaban Soytekinoğlu, Cuma vaazında Filistin olayları ve Yahudilere değindi.

Soytekinoğlu, Selanik göçmenleriyle ilgili olarak “Yüzde 90’ı Selanik göçmeni ve sabetayist. Ne demek sabetayist? Müslümanlığa girmiş gözüken Yahudiler. Aslında Müslüman değil” ifadelerini kullandı.

Soytekinoğlu, konuşmasının devamını Gezi olaylarına bağlayarak “İstanbul’da Gezi olaylarında otellerinde barındıran kimdi? Gene Yahudilerdi. Şu an bir şirketin bir takımın da başkanı” diyerek Ali Koç’u ima etti.

Cami cemaati tarafından kayıt altına alınan Müftü Soytenikoğlu’nun vaazının sosyal medyada yayınlanmasının ardından özellikle Balkan dernekleri ve Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada tepki gösterdi.

DİYANET VE MÜFTÜLÜKTEN AÇIKLAMA

Düzce İl Müftülüğü tarafından sosyal medya üzerinden, “Akçakoca İlçe Müftüsünün “Selanik göçmenleriyle” alakalı sarf ettiği sözlerden dolayı soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” diye yazılı açıklamada bulunuldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, yaşanan gelişmeler üzerine Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlattı. Diyanet'ten yapılan açıklamada, "Bazı medya organlarında yer alan haberler nedeniyle Düzce Akçakoca İlçe Müftüsü Şaban Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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