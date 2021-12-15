Diyanet bütçesinde Alevi tartışması

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HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, “Şafii Kürtlerin inancı Hanefilikten farklıdır” diyerek imam atamalarını eleştirdi. Eleştirilere karşı söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Bizim için o mezhep, bu ırk ayrımı olmaz, 85 milyonun kardeşliği esastır” dedi. Turan sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz vali atarken, kaymakam atarken mezhebine bakmayız, bakmamalıyız. Biz arkasında namaz kıldığımız imamın mezhebini sormayız; bunu cemaatteki herkes bilir. Alevilik ilk defa bizim dönemimizde müfredata girdi. İlk defa Malatya Üniversitesi’nde Alevilik araştırma merkezi olarak karşımızda oldu. Ehlibeyt yolunda, Alevi kardeşlerimiz vazgeçilmezimizdir.”