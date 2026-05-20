Diyanet: Atatürk’ü minnetle anıyoruz

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün şanlı bayrağımızın gölgesi altında onurlu bir şekilde hayat sürdüğümüz bu topraklar, bu bağımsız güçlü Türkiye, ecdadımızın din, vatan ve mukaddesat uğruna ortaya koyduğu istiklal mücadelesinin bir eseridir. Zulme karşı verilen ve tarihe altın harflerle kaydedilen bu asil mücadeleyi hafızamızda daima canlı tutarak ecdadımızın bizlere emanet ettiği değerleri muhafaza etmek ve güçlü bir şekilde gelecek nesillere devretmek, şanlı tarihimize karşı vefamızın bir gereğidir. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını saygı ve minnetle anıyoruz. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi şükranla ve rahmetle yâd ediyoruz.