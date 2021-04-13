Diyanet açıkladı: Aşılar orucu bozmaz

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, salgın hastalıklar için yapılan aşılar ile besleyici veya keyif verici mahiyette olmayan aşıların orucu bozmayacağını açıkladı. Din İşleri Yüksek Kurulu’nun toplantısı sonrasında yapılan açıklamada özetle şöyle denildi:

“İslam’ın beş temel esasından biri olan oruç, fecr-i sadıktan (tan yerinin beyazlığından) güneşin batmasına kadar yeme, içme ve cinsi münasebetten uzak durarak ifa edilen bir ibadettir. Buna binaen oruç, yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Uluslararası fetva meclislerinin görüşlerine göre iğne ve aşı bağlamında tedavi yöntemleriyle ilgili olarak uygulanan tedavi yöntemlerinden orucu bozmayanlar şöyle sıralanabilir: Salgın hastalıklar için yapılan aşılar, ağrıyı dindiren iğneler, besleyici içeriğe sahip olmayan sırf tedavi maksatlı iğneler, lokal anestezide kullanılan vücudun belli bir yerini uyuşturmak için vurulan iğneler, hastaya herhangi bir sıvı maddesi verilmeden hemodiyaliz yaptırmak, anjiyo ve biyopsi yaptırmak, vücuda merhem sürmek, vücuda ilaçlı bant yapıştırmak.

KAN VERİLMESİ BOZAR

Sonuç olarak, aşı ve iğnenin orucu bozup bozmayacağı hususu, naslarda yer almadığı gibi mezhep imamları döneminde de aşı ve iğne yaptırma uygulaması bulunmadığından aşının oruca etkisiyle ilgili doğrudan bir hükme klasik kaynaklarımızda rastlanmamaktadır. Ancak gıda veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar. Hastaya serum veya kan verilmesi de aynı hükme tabi olup orucu bozar.”

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