Diyanet 2020 Ramazan imsakiyesini yayınlandı! İş il il iftar ve sahur vakitleri

Ülke genelinde camilere ilişkin alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlar, teravih namazı, mukabele ve itikaf gibi ibadetlerini evlerinde ifa edecek. İslam dünyası, bu yıl ramazan ayına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Müslüman alimlerden gelen "toplu iftar programları yapmama" ve "camilerde cemaatle teravih namazını kıldırmama" uyarılarıyla giriyor.

Bu gece ilk sahura kalkacak olan vatandaşlar da kentlerinde sahur ve iftar saatlerini merak ediyorlar. İşte il il 2020 ramazan imsakiyesi ve tüm illerin iftar ve sahur vakitleri

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2020 24 NİSAN CUMA RAMAZAN İMSAKİYESİ

ADANA SAHUR: 04:18 İFTAR:19:28 TERAVİH: 20:50

ADIYAMAN SAHUR:04:04 İFTAR:19:18 TERAVİH:20:41

AFYONKARAHİSAR SAHUR: 04:31 İFTAR:19:50 TERAVİH:21:15

AĞRI SAHUR:03:38 İFTAR:19:02 TERAVİH:20:28

AKSARAY SAHUR:04:18 İFTAR:19:35 TERAVİH:21:00

AMASYA SAHUR:04:03 İFTAR:19:32 TERAVİH:21:00

ANKARA SAHUR:04:18 İFTAR:19:43 TERAVİH:21:10

ANTALYA SAHUR: 04:37 İFTAR:19:47 TERAVİH:21:08

ARDAHAN SAHUR:03:34 İFTAR:19:05 TERAVİH:20:35

ARTVİN SAHUR:03:37 İFTAR:19:09 TERAVİH:20:38

AYDIN SAHUR:04:45 İFTAR:19:59 TERAVİH:21:23

BALIKESİR SAHUR:04:39 İFTAR:20:02 TERAVİH:21:28

BARTIN SAHUR: 04:13 İFTAR:19:48 TERAVİH:21:18

BATMAN SAHUR: 03:52 İFTAR:19:06 TERAVİH:20:30

BAYBURT SAHUR: 03:47 İFTAR:19:14 TERAVİH:20:41

BİLECİK SAHUR: 04:28 İFTAR:19:55 TERAVİH:21:22

BİNGÖL SAHUR: 03:51 İFTAR:19:10 TERAVİH:20:35

BİTLİS SAHUR: 03:46 İFTAR:19:03 TERAVİH:20:27

BOLU SAHUR: 04:20 İFTAR:19:49 TERAVİH:21:18

BURDUR SAHUR: 04:36 İFTAR:19:49 TERAVİH:21:12

BURSA SAHUR: 04:32 İFTAR:19:58 TERAVİH:21:26

ÇANAKKALE SAHUR: 04:43 İFTAR:20:09 TERAVİH:21:36

ÇANKIRI SAHUR: 04:12 İFTAR:19:41 TERAVİH:21:09

ÇORUM SAHUR: 04:07 İFTAR:19:35 TERAVİH:21:03

DENİZLİ SAHUR: 04:40 İFTAR:19:54 TERAVİH:21:17

DİYARBAKIR SAHUR: 03:55 İFTAR:19:10 TERAVİH:20:33

DÜZCE SAHUR: 04:21 İFTAR:19:51 TERAVİH:21:20

EDİRNE SAHUR: 04:36 İFTAR:20:11 TERAVİH:21:4

1ELAZIĞ SAHUR: 03:57 İFTAR:19:15 TERAVİH:20:40

ERZİNCAN SAHUR: 03:52 İFTAR:19:16 TERAVİH:20:42

ERZURUM SAHUR: 03:44 İFTAR:19:09 TERAVİH:20:36

ESKİŞEHİR SAHUR: 04:28 İFTAR:19:52 TERAVİH:21:18

GAZİANTEP SAHUR: 04:09 İFTAR:19:20 TERAVİH:20:42

GİRESUN SAHUR: 03:52 İFTAR:19:22 TERAVİH:20:51

GÜMÜŞHANE SAHUR: 03:49 İFTAR:19:17 TERAVİH:20:45

HAKKARİ SAHUR: 03:42 İFTAR:18:55 TERAVİH:20:18

HATAY SAHUR: 04:17 İFTAR:19:24 TERAVİH:20:44

IĞDIR SAHUR: 03:33 İFTAR:18:58 TERAVİH:20:25

ISPARTA SAHUR: 04:34 İFTAR:19:48 TERAVİH:21:12

İSTANBUL SAHUR: 04:29 İFTAR:20:00 TERAVİH:21:29

İZMİR SAHUR: 04:46 İFTAR: 20:03 TERAVİH:21:27

KAHRAMANMARAŞ SAHUR: 04:10 İFTAR:19:23 TERAVİH:20:45

KARABÜK SAHUR: 04:14 İFTAR:19:46 TERAVİH:21:15

KARAMAN SAHUR: 04:26 İFTAR:19:37 TERAVİH:20:59

KARS SAHUR: 03:34 İFTAR:19:03 TERAVİH:20:31

KASTAMONU SAHUR: 04:08 İFTAR:19:41 TERAVİH: 21:11

KAYSERİ SAHUR: 04:11 İFTAR:19:30 TERAVİH:20:55

KİLİS SAHUR: 04:12 İFTAR:19:21 TERAVİH:20:42

KIRIKKALE SAHUR: 04:15 İFTAR:19:40 TERAVİH:21:07

KIRKLARELİ SAHUR: 04:33 İFTAR:20:08 TERAVİH:21:39

KIRŞEHİR SAHUR: 04:15 İFTAR:19:36 TERAVİH:21:02

KOCAELİ SAHUR: 04:26 İFTAR:19:56 TERAVİH:21:24

KONYA SAHUR: 04:26 İFTAR:19:41 TERAVİH:21:04

KÜTAHYA SAHUR: 04:31 İFTAR:19:53 TERAVİH:21:19

MALATYA SAHUR: 04:01 İFTAR:19:18 TERAVİH:20:42

MANİSA SAHUR: 04:44 İFTAR:20:02 TERAVİH:21:27

MARDİN SAHUR: 03:55 İFTAR:19:07 TERAVİH:20:29

MERSİN SAHUR: 04:21 İFTAR:19:31 TERAVİH:20:52

MUĞLA SAHUR: 04:45 İFTAR:19:56 TERAVİH:21:19

MUŞ SAHUR: 03:47 İFTAR:19:06 TERAVİH:20:31

NEVŞEHİR SAHUR: 04:15 İFTAR:19:33 TERAVİH:20:58

NİĞDE SAHUR: 04:17 İFTAR:19:32 TERAVİH:20:56

ORDU SAHUR: 03:54 İFTAR:19:24 TERAVİH:20:53

OSMANİYE SAHUR: 04:14 İFTAR:19:25 TERAVİH:20:47

RİZE SAHUR: 03:43 İFTAR:19:14 TERAVİH:20:43

SAKARYA SAHUR: 04:24 İFTAR:19:54 TERAVİH:21:22

SAMSUN SAHUR: 03:58 İFTAR:19:31 TERAVİH:21:01

ŞANLIURFA SAHUR: 04:03 İFTAR:19:15 TERAVİH:20:37

SİİRT SAHUR: 03:48 İFTAR:19:03 TERAVİH:20:27

SİNOP SAHUR: 04:00 İFTAR:19:37 TERAVİH:21:08

ŞIRNAK SAHUR: 03:48 İFTAR:19:00 TERAVİH:20:23

SİVAS SAHUR: 04:02 İFTAR:19:26 TERAVİH: 20:52

TEKİRDAĞ SAHUR: 04:35 İFTAR:20:06 TERAVİH:21:35

TOKAT SAHUR: 04:01 İFTAR:19:29 TERAVİH:20:56

TRABZON SAHUR: 03:46 İFTAR:19:17 TERAVİH:20:46

TUNCELİ SAHUR: 03:54 İFTAR:19:15 TERAVİH:20:40

UŞAK SAHUR: 04:36 İFTAR:19:54 TERAVİH:21:19

VAN SAHUR: 03:41 İFTAR:18:58 TERAVİH:20:23

YALOVA SAHUR: 04:29 İFTAR:19:58 TERAVİH:21:27

YOZGAT SAHUR: 04:10 İFTAR:19:35 TERAVİH:21:01

ZONGULDAK SAHUR: 04:16 İFTAR:19:50 TERAVİH:21:19

Diyanet'ten "evde teravih" açıklaması

Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ramazan ve Sorumluluk Bilinci" temalı "2020 Yılı Ramazan Ayı" tanıtım toplantısındaki konuşmasında, ramazan ayında camilerde teravih namazı kılınmayacağını belirtti.

Erbaş, "Teravih namazlarını bu ramazanda maalesef camilerde kılamayacağız. Evlerinde herkes ailesi, eşi, çocuklarıyla teravih namazlarını kılabilir. Çünkü teravih namazı ferdi olarak da kılınabilen bir namazdır." dedi.

AA'ya konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Tahir Tural da ramazan ayında, apartman altında veya sitelerde sosyal ihtiyaçlar için yapılan alanlarda toplanılıp cemaatle teravih namazı kılınmasını uygun bulmadıklarını, bu durumun salgınla mücadele açısından çok tehlikeli olduğunu vurgulamıştı.

Ramazan pidesi fiyatları açıklandı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, Kocaeli Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'nde düzenlediği basın toplantısında, ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Kocaeli Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'nde düzenlediği basın toplantısında, ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı.

Federasyon olarak geçen sene illerde 8,5-9 lira olarak uygulanan kilogram fiyatının bu sene 10 liranın üzerinde olmaması yönünde genelge yayınladıklarını belirten Balcı, odaların da genelge çerçevesinde illerinde kendi maliyet hesaplarını yaparak ticaret odalarından fiyatlarını aldıklarını söyledi.

Balcı, şunları kaydetti:

"Ramazan pidesi Ankara ilinde 275 gramı 2,5 liradan, yani kilogramı 9-10 liraya geliyor. İzmir'de 300 gramı 3 lira; İstanbul'da 350 gram 3 lira, 400 gram 4 lira, yine kilogramı 10 liranın üzerinde değil. Bursa'da 200 gramı 2 lira, Kocaeli'de 370 gramı 3,5 lira, Samsun'da 420 gramı 4 lira, Sakarya'da 470 gramı 4,5 liradan, yani kilogramı 9,5 liraya tekabül eden fiyatlar. Ramazan ayında üretmiş olduğumuz pide fiyatları bu şekilde."

Balcı, 81 ilde pidenin kilogram fiyatının 10 lirayı geçmeyeceğini vurguladı.

"Fırınlara özel pide siparişi verilemeyecek"

Balcı, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından fırınlarda gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Aradan geçen 2 haftada tek bir vatandaşa ekmek aratmadıklarını, kimseyi ekmeksiz bırakmadıklarını dile getiren Balcı, şöyle devam etti:

"En son 16 Nisan'da yayınlanan genelge gereği, bir ilçede dağıtım yapan işletme sahibi, başka bir ilçede dağıtım yapamamaktadır. Fırıncı esnafımızın mağdur olmaması için izin belgesinde yazan çalışma bölgesinin dışına çıkmaması gerekiyor."

İçişleri Bakanlığının dün akşam yayımladığı genelge doğrultusunda ramazan ayında fırınların önünde pide kuyruğu oluşmaması için bir dizi tedbir aldıklarını belirten Balcı, şöyle dedi:

"Bunların en başında gelen 2 konu var. Vatandaşlarımızın fırınlara gelerek kıymalı, kuşbaşılı özel pide siparişi vermesi yasaklanmıştır. Yani özel pide yapma siparişi gerçekleşmeyecek. Bu fırınlardaki yoğunluğu önlemiş olacak. Diğer bir konu da iftara 2 saat kala fırınlarımızda üretim durmuş olacak. Yani iftar saatine 2 saat kala fırınlarımızda pide veya ekmek pişirme işlemi gerçekleşmeyecek fakat satışlar devam edecek. Burada yanlış anlaşılmasın satışlarda bir sıkıntı yok satışlarımız devam edecek, üretim 2 saat önceden son bulmuş olacak. Bu da yoğunluğun önlenmesini sağlayacaktır. Buna rağmen ufak da olsa yoğunluk varsa kesinlikle sosyal mesafe korunacaktır. Bu konuda fırıncı esnafımız üzerine düşen görevi geçmişte olduğu gibi yapacaktır."