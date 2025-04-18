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Diyana'yı bıçaklayıp intihar girişiminde bulunmuştu: Cani koca tutuklandı

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#Konya#Diyana Mete#Sami Mete
Diyanayı bıçaklayıp intihar girişiminde bulunmuştu: Cani koca tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2025 14:08

Konya'da eşi Diyana Mete'yi (33) yaraladıktan sonra aynı bıçakla bileklerini kesen Sami Mete (34), tedavisinin ardından gözaltına alınıp, tutuklandı.

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Olay, 16 Nisan'da saat 10.30 sıralarında Karatay ilçesi İşgalaman Mahallesi Esiri Mehmet Sokak'taki evde meydana geldi. Sami Mete ile 4 çocuğunun annesi eşi Diyana Mete arasında tartışma çıktı.

Diyanayı bıçaklayıp intihar girişiminde bulunmuştu: Cani koca tutuklandı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Sami Mete, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Diyana Mete'ye saldırıp, boynu ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Sami Mete daha sonra aynı bıçakla bileklerini kesti. Evdeki kavga seslerini duyan komşularının ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı çift, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftin 4 çocuğundan 3'ünün okulda, 4 yaşındaki erkek çocuklarının ise kavga sırasında evde olduğu belirtildi.

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Diyanayı bıçaklayıp intihar girişiminde bulunmuştu: Cani koca tutuklandı

'SÜREKLİ ANLAŞMAZLIK YAŞIYORDUK'

Tedavisinin ardından taburcu olan Sami Mete, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Mete ifadesinde, “Çocuklarımı rahatsız ediyordu. Bizim aramız iyi değildi, sürekli anlaşmazlık yaşıyorduk. Olay günü de yine tartışmıştık" dedi.

DİYANA, DAHA ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Halen tedavisi süren Diyana Mete'nin daha önce eşinden şiddet gördüğüne dair polise şikayette bulunduğu ve işlem yapıldığı öğrenildi. 

Diyanayı bıçaklayıp intihar girişiminde bulunmuştu: Cani koca tutuklandı

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#Konya#Diyana Mete#Sami Mete

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