Diyalizde tanışıp evlendiler: Nakille hayata tutundular

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

17 yıldır böbrek yetmezliği ile mücadele eden Zübeyde Tarar (46), 2018 yılında tatil için gittiği Muğla'nın Fethiye ilçesinde diyaliz merkezinde, aynı hastalıkla mücadele eden Özgür Tarar(42) ile tanıştı. Zübeyde ve Özgür, birbirine âşık olup 3 hafta içerisinde evlendi. Evlilik sonrası Ankara'ya taşınan ve Bilkent Şehir Hastanesi’nde birbirine destek olarak hastalıkla mücadeleyi sürdüren çift için böbrek nakli önerildi. Her ikisi de acil listesine alındı.

‘HER ŞEYİMİZ ORTAK’

Haftanın 3 günü 4’er saat diyalize giren, tatil ve seyahatlerini bile diyaliz programına göre planlamak zorunda kalan çift, 2 yıl arayla yapılan nakille hastalığı yendi. Zübeyde Tarar, 2024 yılında, Özgür Tarar ise 30 Haziran 2026’da Bilkent Şehir Hastanesi’nde kadavradan böbrek nakli ile sağlıklarına kavuştu. Evlilikleri boyunca birbirlerine ilaç saatlerini, su içmeyi, yürüyüş yapmayı hatırlatan Tarar çifti, artık diyalize bağımlı olmadan, karavan ile gezme hayali kuruyor. Özgür Tarar, “Eşimle her şeyimiz ortak. Hastalığımız ortak. O yüzden gayet iyi anlaştık. İnsanlarımız organlarını bağışlasınlar. Ben de doktorlarıma danıştım. Böyle bir hastalığım olduğu için belki organlarımı bağışlayamayabilirim diye düşünüyordum. Bazı organlarımızı bağışlayabiliyormuşuz. Ben de kendim bağışlayacağım. Benim gerçek doğum tarihim 24 Mayıs ama böbrek nakli olduğum 30 Haziran’ı artık 2’nci doğum günüm olarak kutlamayı düşünüyorum. Çünkü eşimin de desteği ile yeniden doğmuş gibiyim" dedi. Zübeyde Tarar ise duygularını şu sözlerle anlattı: “Çok güzel hayallerimiz var. Onları gerçekleştireceğiz. Baş başa uzun bir tatile çıkabiliriz. Yapamadığımız şeyleri yapabiliriz. Diyaliz nedeniyle hiçbir yere gidemiyorduk. En büyük hayalimiz karavan tatili.”

Haberin Devamı

'30 BİNİ AŞKIN HASTA NAKİL BEKLİYOR'

- Bilkent Şehir Hastanesi Böbrek Nakli Sorumlu Yardımcısı Doç. Dr. Yusuf Kasap, şu bilgileri verdi: “Ülkemizde 30 bini aşkın hastamız organ nakli için bekleme listesinde. Bunların büyük bir kısmını böbrek nakli bekleyen hastalar oluşturuyor. Ülkemizde kadaverik nakille ilgili çalışmalar ve çalıştaylar her geçen süreçte artmakta. Bununla ilgili bakanlık düzeyinde de birçok proje geliştirilmekte. e-Devlet üzerinden de organ bağışının yapılabilmesi süreci yakın dönemde başladı. Bunlarla ilgili de inşallah olumlu sonuçlar alacağız. Biz tabii nakillerin büyük bir kısmını, aslında tamamını kadavradan yapmak istiyoruz. Bir canlı verici kullanarak onu bir cerrahi riske atıp tek böbrekle kalmasına neden olmak istemiyoruz.”