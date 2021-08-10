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Haber Giriş: 10.08.2021 - 10:13 | Son Güncelleme:

Diyaliz taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

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Diyaliz taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercihler de gerçekleştirilecek. Tercih yapacak üniversite adayları eğitim almak istedikleri bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Peki Diyaliz taban puanları kaç? İşte Diyaliz taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Diyaliz bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Diyaliz taban puanları nedir? İşte detaylar...

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıBaşarı Sırası
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)DiyalizTYT65313,68927392.729
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (Burslu) (Burslu)TYT6310,03189413.279
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (Burslu) (Burslu)TYT8307,99824425.266
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)DiyalizTYT65306,70271433.134
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)DiyalizTYT70306,53635434.130
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (Burslu) (Burslu)TYT10305,57057439.923
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)DiyalizTYT60302,95026456.369
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (Burslu) (Burslu)TYT5301,97749462.639
İZMİR KAVRAM  MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Diyaliz (Burslu) (Burslu)TYT6300,59421471.616
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (Burslu) (Burslu)TYT11300,49348472.287
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)DiyalizTYT70299,73360477.433
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)DiyalizTYT70299,39337479.740
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)DiyalizTYT60298,83109483.561
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)DiyalizTYT50298,71432484.332
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (Burslu) (Burslu)TYT12298,70576484.393
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (Burslu) (Burslu)TYT6298,23082487.711
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (Burslu) (Burslu)TYT5297,94490489.581
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)DiyalizTYT80297,71371491.147
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (Burslu) (Burslu)TYT6295,56110505.965
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)DiyalizTYT60294,31006514.823
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)DiyalizTYT40294,03476516.762
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)DiyalizTYT35293,30183522.052
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (Burslu) (Burslu)TYT11292,44780528.212
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)DiyalizTYT50291,60365534.474
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)DiyalizTYT70291,56799534.748
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (Burslu) (Burslu)TYT6291,54153534.930
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (Burslu) (Burslu)TYT12291,31922536.573
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (Burslu) (Burslu)TYT8290,93842539.400
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (Burslu) (Burslu)TYT8290,45217543.062
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)DiyalizTYT75288,91272554.984
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (Burslu) (Burslu)TYT6287,95352562.240
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)DiyalizTYT60287,59896564.967
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT9287,50456565.723
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (Burslu) (Burslu)TYT10287,08611569.054
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)DiyalizTYT40286,93703570.211
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (Burslu) (Burslu)TYT5285,04371585.225
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (Burslu) (Burslu)TYT6284,21679591.915
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)DiyalizTYT65283,14926600.703
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT8282,60712605.164
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)DiyalizTYT40282,23307608.251
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Diyaliz (İÖ) (Ücretli)TYT40281,73104612.368
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (Burslu) (Burslu)TYT6280,70550620.961
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (Türkçe) (Burslu) (Burslu)TYT11280,60741621.812
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)DiyalizTYT40280,32794624.225
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (Burslu) (Burslu)TYT9280,15265625.710
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (Burslu) (Burslu)TYT8278,73584637.873
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT8277,89265645.113
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Diyaliz (İÖ) (Ücretli)TYT55276,82114654.367
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (Burslu) (Burslu)TYT12275,96135662.083
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)DiyalizTYT40275,51409666.039
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)DiyalizTYT50274,81498672.215
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (Burslu) (Burslu)TYT11274,52003674.840
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT9273,65303682.704
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (Burslu) (Burslu)TYT10272,69073691.550
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT9271,94807698.455
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (Burslu) (Burslu)TYT9270,67894710.318
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (Burslu) (Burslu)TYT8270,44287712.548
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT10269,91636717.494
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (Burslu) (Burslu)TYT8269,62153720.212
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT5264,93046766.367
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT20262,98360785.862
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT4261,51097800.998
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT34259,61012821.297
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT9256,70042852.428
İZMİR KAVRAM  MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Diyaliz (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)TYT32256,00674859.941
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Diyaliz (Burslu) (Burslu)TYT10251,83021906.867
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT59250,70681919.643
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (Ücretli) (Ücretli)TYT20247,46945956.944
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT5245,26321982.577
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT42239,662381.049.257
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT45237,928181.070.080
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Diyaliz (Burslu) (Burslu)TYT20235,702801.097.132
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT68234,703531.109.284
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT68231,742391.146.147
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT51229,021381.180.762
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Diyaliz (Burslu) (Burslu)TYT9228,687071.185.136
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT34226,204991.217.765
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Diyaliz (Ücretli) (Ücretli)TYT2223,274521.256.582
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT31220,680931.291.433
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (Ücretli) (Ücretli)TYT57218,772971.317.108
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT51216,758341.343.906
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)TYT34216,663871.345.173
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (Türkçe) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT40215,326671.363.411
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (Ücretli) (Ücretli)TYT9214,952451.368.497
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT55213,985721.381.830
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT42210,304151.432.464
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (Ücretli) (Ücretli)TYT1209,048461.450.161
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT51205,406431.501.925
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT45204,679351.512.157
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (Ücretli) (Ücretli)TYT1202,570981.542.472
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (Ücretli) (Ücretli)TYT34198,686881.597.793
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)TYT8196,832171.623.288
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT42195,853851.636.096
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT25193,444871.665.568
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT50193,340221.666.722
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT24192,768261.673.065
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT31192,759691.673.154
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT50192,386751.677.077
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT34190,675491.694.109
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)TYT54  
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (İÖ) (%25 İndirimli) (Ücretli)TYT55  
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (Ücretli) (Ücretli)TYT6  
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT34  
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT34  
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT30  
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)TYT59  
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (İÖ) (%25 İndirimli) (Ücretli)TYT43  
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT42  
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT21  
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT59  
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT47  
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (Türkçe) (Ücretli) (Ücretli)TYT19  
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT41  
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT5  
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Diyaliz (Ücretli) (Ücretli)TYT5  
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT18  
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT17  
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT17  
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Diyaliz (Burslu) (Burslu)TYT23  
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Diyaliz (KKTC Uyruklu)TYT1  
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)TYT2  
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Diyaliz (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)TYT1  

 

 

 

 

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