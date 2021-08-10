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Diyaliz taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercihler de gerçekleştirilecek. Tercih yapacak üniversite adayları eğitim almak istedikleri bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Peki Diyaliz taban puanları kaç? İşte Diyaliz taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Diyaliz bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Diyaliz taban puanları nedir? İşte detaylar...
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diyaliz
|TYT
|65
|313,68927
|392.729
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|310,03189
|413.279
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|307,99824
|425.266
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diyaliz
|TYT
|65
|306,70271
|433.134
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diyaliz
|TYT
|70
|306,53635
|434.130
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (Burslu) (Burslu)
|TYT
|10
|305,57057
|439.923
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diyaliz
|TYT
|60
|302,95026
|456.369
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (Burslu) (Burslu)
|TYT
|5
|301,97749
|462.639
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Diyaliz (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|300,59421
|471.616
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (Burslu) (Burslu)
|TYT
|11
|300,49348
|472.287
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diyaliz
|TYT
|70
|299,73360
|477.433
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diyaliz
|TYT
|70
|299,39337
|479.740
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diyaliz
|TYT
|60
|298,83109
|483.561
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diyaliz
|TYT
|50
|298,71432
|484.332
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (Burslu) (Burslu)
|TYT
|12
|298,70576
|484.393
|TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|298,23082
|487.711
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (Burslu) (Burslu)
|TYT
|5
|297,94490
|489.581
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diyaliz
|TYT
|80
|297,71371
|491.147
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|295,56110
|505.965
|AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diyaliz
|TYT
|60
|294,31006
|514.823
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diyaliz
|TYT
|40
|294,03476
|516.762
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diyaliz
|TYT
|35
|293,30183
|522.052
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (Burslu) (Burslu)
|TYT
|11
|292,44780
|528.212
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diyaliz
|TYT
|50
|291,60365
|534.474
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diyaliz
|TYT
|70
|291,56799
|534.748
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|291,54153
|534.930
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (Burslu) (Burslu)
|TYT
|12
|291,31922
|536.573
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|290,93842
|539.400
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|290,45217
|543.062
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diyaliz
|TYT
|75
|288,91272
|554.984
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|287,95352
|562.240
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diyaliz
|TYT
|60
|287,59896
|564.967
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|287,50456
|565.723
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (Burslu) (Burslu)
|TYT
|10
|287,08611
|569.054
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diyaliz
|TYT
|40
|286,93703
|570.211
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (Burslu) (Burslu)
|TYT
|5
|285,04371
|585.225
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|284,21679
|591.915
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diyaliz
|TYT
|65
|283,14926
|600.703
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|282,60712
|605.164
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diyaliz
|TYT
|40
|282,23307
|608.251
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diyaliz (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|40
|281,73104
|612.368
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|280,70550
|620.961
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (Türkçe) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|11
|280,60741
|621.812
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diyaliz
|TYT
|40
|280,32794
|624.225
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|280,15265
|625.710
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|278,73584
|637.873
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|277,89265
|645.113
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diyaliz (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|55
|276,82114
|654.367
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (Burslu) (Burslu)
|TYT
|12
|275,96135
|662.083
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diyaliz
|TYT
|40
|275,51409
|666.039
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diyaliz
|TYT
|50
|274,81498
|672.215
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (Burslu) (Burslu)
|TYT
|11
|274,52003
|674.840
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|273,65303
|682.704
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (Burslu) (Burslu)
|TYT
|10
|272,69073
|691.550
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|271,94807
|698.455
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|270,67894
|710.318
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|270,44287
|712.548
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|10
|269,91636
|717.494
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|269,62153
|720.212
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|5
|264,93046
|766.367
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|20
|262,98360
|785.862
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|4
|261,51097
|800.998
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|259,61012
|821.297
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|256,70042
|852.428
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Diyaliz (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|32
|256,00674
|859.941
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Diyaliz (Burslu) (Burslu)
|TYT
|10
|251,83021
|906.867
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|59
|250,70681
|919.643
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|20
|247,46945
|956.944
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|5
|245,26321
|982.577
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|42
|239,66238
|1.049.257
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|45
|237,92818
|1.070.080
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Diyaliz (Burslu) (Burslu)
|TYT
|20
|235,70280
|1.097.132
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|68
|234,70353
|1.109.284
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|68
|231,74239
|1.146.147
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|229,02138
|1.180.762
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Diyaliz (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|228,68707
|1.185.136
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|226,20499
|1.217.765
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Diyaliz (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|2
|223,27452
|1.256.582
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|31
|220,68093
|1.291.433
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|57
|218,77297
|1.317.108
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|216,75834
|1.343.906
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|34
|216,66387
|1.345.173
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (Türkçe) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|40
|215,32667
|1.363.411
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|9
|214,95245
|1.368.497
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|55
|213,98572
|1.381.830
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|42
|210,30415
|1.432.464
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|1
|209,04846
|1.450.161
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|205,40643
|1.501.925
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|45
|204,67935
|1.512.157
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|1
|202,57098
|1.542.472
|TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|34
|198,68688
|1.597.793
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|8
|196,83217
|1.623.288
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|42
|195,85385
|1.636.096
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|25
|193,44487
|1.665.568
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|50
|193,34022
|1.666.722
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|24
|192,76826
|1.673.065
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|31
|192,75969
|1.673.154
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|50
|192,38675
|1.677.077
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|190,67549
|1.694.109
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|54
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (İÖ) (%25 İndirimli) (Ücretli)
|TYT
|55
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|6
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|30
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|59
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (İÖ) (%25 İndirimli) (Ücretli)
|TYT
|43
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|42
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|21
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|59
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|47
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (Türkçe) (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|19
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|41
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|5
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Diyaliz (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|5
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|18
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|17
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|17
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Diyaliz (Burslu) (Burslu)
|TYT
|23
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diyaliz (KKTC Uyruklu)
|TYT
|1
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|2
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
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