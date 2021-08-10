Diyaliz taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Diyaliz bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Diyaliz taban puanları nedir? İşte detaylar...





Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diyaliz TYT 65 313,68927 392.729 ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (Burslu) (Burslu) TYT 6 310,03189 413.279 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (Burslu) (Burslu) TYT 8 307,99824 425.266 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diyaliz TYT 65 306,70271 433.134 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diyaliz TYT 70 306,53635 434.130 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (Burslu) (Burslu) TYT 10 305,57057 439.923 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diyaliz TYT 60 302,95026 456.369 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (Burslu) (Burslu) TYT 5 301,97749 462.639 İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Diyaliz (Burslu) (Burslu) TYT 6 300,59421 471.616 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (Burslu) (Burslu) TYT 11 300,49348 472.287 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diyaliz TYT 70 299,73360 477.433 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diyaliz TYT 70 299,39337 479.740 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diyaliz TYT 60 298,83109 483.561 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diyaliz TYT 50 298,71432 484.332 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (Burslu) (Burslu) TYT 12 298,70576 484.393 TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (Burslu) (Burslu) TYT 6 298,23082 487.711 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (Burslu) (Burslu) TYT 5 297,94490 489.581 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diyaliz TYT 80 297,71371 491.147 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (Burslu) (Burslu) TYT 6 295,56110 505.965 AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diyaliz TYT 60 294,31006 514.823 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diyaliz TYT 40 294,03476 516.762 KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diyaliz TYT 35 293,30183 522.052 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (Burslu) (Burslu) TYT 11 292,44780 528.212 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diyaliz TYT 50 291,60365 534.474 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diyaliz TYT 70 291,56799 534.748 İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (Burslu) (Burslu) TYT 6 291,54153 534.930 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (Burslu) (Burslu) TYT 12 291,31922 536.573 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (Burslu) (Burslu) TYT 8 290,93842 539.400 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (Burslu) (Burslu) TYT 8 290,45217 543.062 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diyaliz TYT 75 288,91272 554.984 LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (Burslu) (Burslu) TYT 6 287,95352 562.240 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diyaliz TYT 60 287,59896 564.967 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 287,50456 565.723 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (Burslu) (Burslu) TYT 10 287,08611 569.054 SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diyaliz TYT 40 286,93703 570.211 DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (Burslu) (Burslu) TYT 5 285,04371 585.225 FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (Burslu) (Burslu) TYT 6 284,21679 591.915 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diyaliz TYT 65 283,14926 600.703 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 8 282,60712 605.164 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diyaliz TYT 40 282,23307 608.251 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diyaliz (İÖ) (Ücretli) TYT 40 281,73104 612.368 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (Burslu) (Burslu) TYT 6 280,70550 620.961 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (Türkçe) (Burslu) (Burslu) TYT 11 280,60741 621.812 SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diyaliz TYT 40 280,32794 624.225 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (Burslu) (Burslu) TYT 9 280,15265 625.710 KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (Burslu) (Burslu) TYT 8 278,73584 637.873 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 8 277,89265 645.113 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diyaliz (İÖ) (Ücretli) TYT 55 276,82114 654.367 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (Burslu) (Burslu) TYT 12 275,96135 662.083 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diyaliz TYT 40 275,51409 666.039 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diyaliz TYT 50 274,81498 672.215 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (Burslu) (Burslu) TYT 11 274,52003 674.840 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 273,65303 682.704 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (Burslu) (Burslu) TYT 10 272,69073 691.550 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 271,94807 698.455 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (Burslu) (Burslu) TYT 9 270,67894 710.318 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (Burslu) (Burslu) TYT 8 270,44287 712.548 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 10 269,91636 717.494 BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (Burslu) (Burslu) TYT 8 269,62153 720.212 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 5 264,93046 766.367 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 20 262,98360 785.862 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 4 261,51097 800.998 ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 259,61012 821.297 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 256,70042 852.428 İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Diyaliz (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 32 256,00674 859.941 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Diyaliz (Burslu) (Burslu) TYT 10 251,83021 906.867 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 59 250,70681 919.643 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (Ücretli) (Ücretli) TYT 20 247,46945 956.944 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 5 245,26321 982.577 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 42 239,66238 1.049.257 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 45 237,92818 1.070.080 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Diyaliz (Burslu) (Burslu) TYT 20 235,70280 1.097.132 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 68 234,70353 1.109.284 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 68 231,74239 1.146.147 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51 229,02138 1.180.762 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Diyaliz (Burslu) (Burslu) TYT 9 228,68707 1.185.136 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 226,20499 1.217.765 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Diyaliz (Ücretli) (Ücretli) TYT 2 223,27452 1.256.582 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 31 220,68093 1.291.433 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (Ücretli) (Ücretli) TYT 57 218,77297 1.317.108 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51 216,75834 1.343.906 LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 34 216,66387 1.345.173 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (Türkçe) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 40 215,32667 1.363.411 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (Ücretli) (Ücretli) TYT 9 214,95245 1.368.497 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 55 213,98572 1.381.830 KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 42 210,30415 1.432.464 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (Ücretli) (Ücretli) TYT 1 209,04846 1.450.161 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51 205,40643 1.501.925 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 45 204,67935 1.512.157 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (Ücretli) (Ücretli) TYT 1 202,57098 1.542.472 TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (Ücretli) (Ücretli) TYT 34 198,68688 1.597.793 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (İÖ) (Ücretli) (Ücretli) TYT 8 196,83217 1.623.288 BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 42 195,85385 1.636.096 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 25 193,44487 1.665.568 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 50 193,34022 1.666.722 DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 24 192,76826 1.673.065 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 31 192,75969 1.673.154 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 50 192,38675 1.677.077 FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 190,67549 1.694.109 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 54 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (İÖ) (%25 İndirimli) (Ücretli) TYT 55 DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (Ücretli) (Ücretli) TYT 6 İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 30 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 59 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (İÖ) (%25 İndirimli) (Ücretli) TYT 43 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 42 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 21 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 59 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 47 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (Türkçe) (Ücretli) (Ücretli) TYT 19 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 41 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 5 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Diyaliz (Ücretli) (Ücretli) TYT 5 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 18 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 17 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 17 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Diyaliz (Burslu) (Burslu) TYT 23 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diyaliz (KKTC Uyruklu) TYT 1 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 2 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (İÖ) (Ücretli) (Ücretli) TYT 1

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara