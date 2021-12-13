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Diyaliz sırasında hastanın sedyeden düşerek öldüğü iddiası! Aile 2 milyon liralık tazminat davası açtı

#Adana#Sedye#Diyaliz
Diyaliz sırasında hastanın sedyeden düşerek öldüğü iddiası Aile 2 milyon liralık tazminat davası açtı

Adana'da yaşayan 82 yaşındaki Tevfik Canbolat, diyaliz tedavisi için gittiği hastanede koronavirüs testinin pozitif olduğunu öğrendi. Evinde karantinaya alınan ve diyaliz tedavisi için ambulans eşliğinde hastaneye getirilen Canbolat, iddiaya göre diyaliz tedavisi sırasında sedyeden düşerek beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Olaya ilişkin Adana Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda da Canbolat'ın kafa travmasına bağlı gerçekleşen beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Bunun üzerine Canbolat'ın ailesi Sağlık Bakanlığı hakkında 2 milyon liralık tazminat davası açarken aile avukatlarından Cemal Cantuğ Kurucu "Yoğun bakımda yatan Tevfik Bey'in zaten Sağlık Hizmet Kanunu gereğince tüm ihtiyaçlarının hastane personelince karşılanması gerektiği de açık. Ancak burada idarenin de ihmalkarlığı olduğu ortadadır" dedi. Ailenin diğer avukatı Osman Kaan Aka ise "Soruşturma aşamasında da Tevfik Bey'in sedyeden ihmal sonucu düştüğü şüphesi üzerinde durulmaktadır" şeklinde konuştu.

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesine göre olay şöyle gerçekleşti: Haftada 2 defa diyaliz tedavisi görmek için hastaneye giden 82 yaşındaki Tevfik Canbolat'a geçtiğimiz Eylül ayında koronavirüs tanısı konuldu. Evinde karantinaya alınan Canbolat, diyaliz tedavisi için ambulans eşliğinde 21 Eylül 2021'de hastaneye getirildi. Tedavisi için yoğum bakıma alınan Canbolat, iddiaya göre yoğum bakımda sedyeden düştü. Düşmenin etkisiyle kafa travması geçiren Canbolat, yapılan tüm müdahalelere rağmen 22 Eylül'de hayatını kaybetti. Olay günü hastanede görevli olan hemşirenin ifadesinde ise Canbolat'ın diyaliz tedavisi gördüğü sırada sedyeden düşmüş bir halde bulunduğu belirtildi. Canbolat'ın kanama nedeniyle ameliyata alındığı fakat kurtarılamadı kaydedildi. 

'HASTANEYE KALDIRILMADAN ÖNCE KAFASINDA HERHANGİ BİR YARA BANDAJ YOKTU'

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Olaya ilişkin hastane çalışanlarından şikayetçi olan Canbolat'ın 4 çocuğundan F.P. de savcılıkta ifade verdi. F.P. ifadesinde "O gün babamın yanında olan eşi M. Canbolat beni arayarak babamı göstermediklerini ancak bir ara kapı açıldığında babamın kafasının sarılı olduğunu ve sargının kanlı olduğunu söyledi" dedi.

F.P. "Babamın hastaneye kaldırılmadan önce kesinlikle kafasında herhangi bir yara ve bandaj yoktu. Hastanede yaralanmıştır, babamın yaralanarak vefat etmesine sebep olan sorumlu kişilerden davacı ve şikayetçiyim" ifadesini kullandı. 

ATK ÖLÜMÜN KAFA TRAVMASINA BAĞLI BEYİN KANAMASI SONUCU MEYDANA GELDİĞİNİ BİLDİRDİ

Suç duyurusunun ardından Başsavcılık, Canbolat'ın kesin ölümünün tespit edilebilmesi için Adli Tıp Kurumu'na müzekkere yazdı. Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporda Canbolat'ın ölümünün künt kafa travmasına bağlı beyin kanaması sonucu meydana geldiğine dair görüş bildirildi. 

2 MİLYON LİRA DEĞERİNDE TAZMİNAT DAVASI AÇILDI

Tevfik Canbolat'ın eşi ve 3 çocuğu Sağlık Bakanlığı'na 2 milyon liralık tazminat davası açtı. O gün yoğun bakımda görevli olan sağlık personelleriyle ilgili ise Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. 

'İHMALKARLIK OLDUĞU AÇIK'

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Ailenin açtığı tazminat davasıyla ilgilenen Avukat Cemal Cantuğ Kurucu, yaşanan süreci anlattı. Canbolat'ın aile yakının Canbolat'ı sedyede, başının kanlı bir şekilde sarılı gördüğünü belirterek "Bunun üzerine hastaneye defalarca başvuruyor ve babalarını görmek istediklerini iletiyorlar. Ancak kesinlikle hastane böyle bir sıkıntının olmadığını, yoğun bakımda olduğu gerekçesiyle göremeyeceklerini belirtiyorlar. Maalesef ertesi akşam Tevfik Bey'in ertesi akşam ölüm haberini alıyorlar" dedi.

Adli Tıp Kurumu'nun düşerek beyin travması neticesinde öldüğüne dair rapor hazırladığını vurgulayan Kurucu, "Yoğun bakımda yatan Tevfik Bey'in zaten Sağlık Hizmet Kanunu gereğince tüm ihtiyaçlarının hastane personelince karşılanması gerektiği de açık. Ancak burada idarenin de ihmalkarlığı olduğu ortadadır. Biz bu ihmalkarlığın araştırılması yönünde hem İdare'ye başvurduk hem de ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullandı. 

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'ELİMİZDE OLAN BELGELER DE BU ŞÜPHEYİ DESTEKLER NİTELİKTEDİR'

Olayın ceza boyutuyla ilgilen Avukat Osman Kaan Aka ise Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını ve sürecin devam ettiğini belirterek "Soruşturma aşamasında Tevfik Bey'in sedyeden ihmal sonucu düştüğü şüphesi üzerinde durulmaktadır. Bununla ilgili zaten elimizde olan belgeler de bu şüpheyi destekler niteliktedir. Bununla ilgili olarak yoğun bakımda tedavi gören vatandaşlarımızın oradaki hastane personeli tarafından takip edilmesi ve bu takip sonucunda gerekli müdahalenin zamanında yapılması gerektiği açıktır" diyerek konuyla ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gereken dikkat ve özeni göstererek işlemlerin tamamlanacağına dair inançlarının tam olduğunu vurguladı.

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#Adana#Sedye#Diyaliz

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