Diyalektik ne demek? Diyalektik nedir? Diyalektik TDK kelime anlamı

Diyalektik sözcüğü Fransızca olan ve Türkçede yerleşik olarak değerlendirilen bir kelimedir. TDK açısından ele alındığında kelime anlamı, ‘Akıl yürütme yoluyla doğrulara ulaşma yöntemi’ şeklinde ifade edilmektedir.

Diyalektik Ne Demek?

Diyalektik aslına bakılırsa kelime anlamı ile beraber aynı zamanda bir felsefedir. Öncelikle Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında, ‘Akıl yürütme üzerinden doğruları ulaşmak’ biçiminde anlatılmaktadır.

Ele alınan bir görüş ya da tezi, bunun mantıksal sonuçlarını öne çıkarmak suretiyle incelemek ve çürütme yöntemi şeklinde de ifade edilmektedir. Aynı zamanda gerçekliği ve onun gelişmelerini inceleyen ve bu gelişmeleri aşmak için yöntemler bulan bir felsefi akım biçiminde de anlatmak mümkün.

Diyalektik Nedir?

Herhangi bir görüş ya da gerçeklik ve tez karşısında doğruları ele alarak, mantıksal bir yöntem üzerinden sonuca varmak şeklinde ifade edilebilir. Ele alınan konuların hatalı kısımlarının mantıksal açıdan akıl yürütme yoluyla doğru ya çevirmek şeklinde ifade edilmektedir. Fransızca kökenli bir kelime olarak öne çıkan diyalektik, aynı şekilde Türkçede oldukça fazla değerlendirilmektedir. Özellikle belli başlı bazı kitaplarda ve yazılı kaynaklarda karşılaşılan bir sözcük olarak öne çıkıyor. Bir kelime anlamını ötesinde felsefi bir yapısı olduğu söylenebilir.