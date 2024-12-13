Diyabetli çocuklara güzel haber... ‘Sensör’ SGK’nın geri ödeme listesine

Haberin Devamı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 18 yaş altı tip 1 diyabet hastası çocuklarda parmak ucuna iğne batırılarak yapılan şeker ölçümlerini ortadan kaldıran, sürekli kan şekeri takibine olanak sağlayan “sensörlü glikoz izlem cihazlarının” geri ödeme kapsamına alındığını bildirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Işıkhan, “Vatandaşlarımız, Bilimsel Komisyon’dan onay alacak ölçüm cihazlarını, uzman hekimlerimizin reçete etmesi ile kısa sürede medikallerden temin edebilecek” dedi. Ayrıca akciğer kanseri tedavisinde kullanılan akıllı ilaca hastaların daha erken dönemde erişimleri de sağlandı.