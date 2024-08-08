Diyabet rakamları ilk 10’a tırmanıyor

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SGK’nın insülin iğne uçları ve kan şekeri ölçüm çubukları için ödediği rakamın yeterli olmadığını kaydeden TEB, bu nedenle ölçümlerin aksadığını belirtti. TEB’den yapılan açıklama şöyle:

DİYABET RAKAMLARI

“Türkiye’de 7 milyonun üzerinde diyabet hastası bulunuyor. Bu rakam yetişkin nüfusunun yüzde 15’ine karşılık geliyor. Uzmanlar, diyabet hastalarının sayısındaki artışın devam etmesi halinde Türkiye’nin 2045 yılında, dünyada en fazla diyabetlinin yaşadığı ilk 10 ülke arasına gireceğini belirtiyor. Dolayısıyla ülkemizde çok sayıda diyabet hastası, sağlıklı bir yaşam sürdürmek için düzenli olarak kan şekeri ölçümü yapmak zorunda. Gün içerisinde kan şekerini ölçme sıklığı, özellikle çocuk yaş grubundaki hastalarda ortalama 5-6’dan hastalığın seyrine göre 11-12’ye kadar çıkıyor.

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Ancak hastalarımız bir yandan diyabetle mücadele ederken, diğer yandan da yüksek fiyat farklarının altında ezilmeye devam ediyor. 5 Ağustos tarihli yeni düzenlemeye göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hastaların kullandığı kan şekeri ölçüm çubukları için 0.74 kuruş ödeme yaparken, bu rakamı 1.04 lira olarak güncelledi. Aynı şekilde insülin uygulamasında kullanılan iğne kalem ucunda (100 adet) Sosyal Güvenlik Kurumu’nun karşıladığı tutar 35.30 liradan 49.42 liraya yükseltildi. Kağıt üzerinde yüzde 40 artış yapıldığı görülse de bu yapılan güncellemeler hastalarımızın süregelen mağduriyetine çare olamayacak kadar düşük.

GÜNDE 4 YERİNE 1 ÖLÇÜM

Örneğin, Tip 1 diyabetli bir çocuk hastamızın üç aylık raporlu reçetesinde şeker ölçüm çubukları için ödemesi gereken fiyat farkı 4 bin 500 liraya kadar çıkabilmektedir. Hastamızın aynı zamanda iğne uçları için ödeyeceği ücret de 1500 lirayı bulabiliyor. Yüksek fiyat farkı nedeniyle 3 veya 4 enjeksiyon için aynı iğne ucunun kullanıldığı, günde 4 kez ölçüm yerine günde 1 ölçüm yaptığı bildiriliyor.”