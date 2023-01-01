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Diyabakır'daki evlat nöbetinde 1217'nci gün; 'Umutla mücadelemize devam edeceğiz'

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#DİYARBAKIR#Terör#HDP
Diyabakırdaki evlat nöbetinde 1217nci gün; Umutla mücadelemize devam edeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2023 16:20

DİYARBAKIR'da 349 ailenin dönüşümlü olarak sürdürdüğü evlat nöbetinde, 1217'nci güne girildi.

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Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı çocukları için aileler, 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetine başladı. 349 ailenin dönüşümlü olarak sürdürdüğü nöbette, 1217'nci güne girildi. Bugüne kadar 39 aile, çocuklarına kavuştu. 8 yıl önce kaçırılan 15 yaşındaki oğlu Özkan için evlat nöbetine katılan Süleyman Aydın, "Maalesef bir kez daha yeni yılımız buruk geçti ama anne ve babalar olarak umutluyuz. Bu umutla mücadelemize devam edeceğiz. Tek temennimiz; terörün bir an önce son bulması ve hepimizin bir an önce evlatlarımıza kavuşmasıdır.

Diyabakırdaki evlat nöbetinde 1217nci gün; Umutla mücadelemize devam edeceğiz

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Sonuna kadar burada mücadelemize devam edeceğiz. Zaten devletimiz, çocuklarımız için büyük bir mücadele veriyor. Başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere İçişleri Bakanı'mıza buradan çok teşekkür ediyoruz. Bu mücadeleleri gün geçtikçe sonuç veriyor. 39 evladımızı kurtardılar. İnşallah darısı bizim evlatların başına olur. Biz de sonuna kadar, yılmadan bu HDP kapısında mücadelemize devam edeceğiz" dedi

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#DİYARBAKIR#Terör#HDP

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