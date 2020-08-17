Divriği'de çocuk parkları 3 hafta kapatıldı

Divriği Kaymakamı Mehmet Bek, ilçede koronavirüs vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle ilgili kurum amirleri ve muhtarlarla toplantı yaptı. Toplantıda, çocuk parklarının 3 hafta süreyle kapatılmasına karar verildi. Cenaze ve düğünlerde yemek verilmesi ile taziyelerin de yasaklandığı toplantıda, mahalle muhtarlarlarının, her gün 25 haneyi ziyaret ederek, koronavirüs vakalarıyla ilgili uyarılarda bulunması kararlaştırıldı.