×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Divan Otel'in Genel Müdürü Murat Tomruk ifade verdi

Güncelleme Tarihi:

#Murat Tomruk#İBB#Divan Otel
Divan Otelin Genel Müdürü Murat Tomruk ifade verdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2025 10:38

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Divan Otellerinin Genel Müdürü Murat Tomruk, "şüpheli" olarak ifade verdi.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Divan Otel'in Genel Müdürü Murat Tomruk, "şüpheli" olarak ifadeye çağırıldı. Savcılık, Tomruk'un ifade işlemleri için emniyete yazı yazdı.

Tomruk, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda ifade vermesinin ardından adliyeden ayrıldı.

Gözden KaçmasınİBBye yolsuzluk soruşturmasında iki isim için kırmızı bülten | Başsavcı Akın Gürlekten iddianameyle ilgili açıklamaİBB'ye yolsuzluk soruşturmasında iki isim için kırmızı bülten | Başsavcı Akın Gürlek'ten iddianameyle ilgili açıklamaHaberi görüntüle

Divan Otelin Genel Müdürü Murat Tomruk ifade verdi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Murat Tomruk#İBB#Divan Otel

BAKMADAN GEÇME!