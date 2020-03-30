Distopya Ne Demek? Distopya Nedir? Distopya Tdk Kelime Anlamı

İngilizce kökenli olarak Türkçeye yerleşmiş olan distopya kelimesi, özellikle son dönemlerde çok sık karşılaşılan sözcüklerden biridir. Gelecek toplumlar hakkında odası fikirleri veren distopya kelimesi, Türkçede gündelik yaşam içerisinde kullanılabiliyor.

Distopya Ne Demek?

Distopya kelimesi ilk kez John Stuart Mill tarafından dile getirilmiş bir sözcüktür. Gelecekte oluşabilecek olumsuz toplumlar için dile getirilecek bir tanımlamadır. Ütopya kelimesinin zıt anlamlısı olarak da anlatmak mümkündür.

Distopya Nedir?

Distopya; Gelecekte kurulacak toplumların baskıcı ve otoriter sistem altında, olumsuz bir yaşama sahip olabilecekleri üzerine kurulan bir tezdir. Olumsuz bir geleceği kötü bir ifadeyle anlatabilmek için Yunanca kökenli olarak İngilizce üzerinden, günümüze kadar ulaşmış bir kelime olduğunu söylemek gerekir.

Distopya TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu açısından distopya kelimesine bakıldığında baskıcı ve otoriter sistem içerisinde, gelecekteki olumsuz şartlara sahip toplumlar için ele alınmaktadır. Özellikle günümüzde fantastik veya bilim kurgu hikayelerinde de çok sık rastlanan bir anlamı olduğunu söylemek gerekir. Bu edebi eserler distopya mantığının üzerine kurulu bir hikayeden ele alınabilmektedir. Amaca uygun gündelik yaşamda da bir duruma örnek verilmek istendiğinde kullanılabilir.