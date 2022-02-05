Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

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Bir kişinin dişlerine bakarak yaşı ve cinsiyeti tahmin edilebilir. Bildiğimiz gibi arkeolojik kazılarda ve adli diş hekimliği alanında da dişler incelenerek yaş ve cinsiyet tayini yapılıyor.

Gündelik hayatımızda da bir kişi gülümsediğinde ya da konuştuğunda orta kesici dişlerine bakarak kaç yaşlarında olduğu tahmin edilebiliyor.

ORTODONTİ UZMANI: “DİŞLER HİKAYE ANLATIR”

Yaş ve cinsiyet haricinde kişinin karakterinin de diş yapısı, şekli ve konumu üzerinde oldukça etkili olduğunu söyleyen uzmanlar var.

Daily Mail’de yer alan habere göre Londra'nın önde gelen kliniklerinden birinde ortodonti şefi olan Dr. Khaled Kasem, dişlerimizin sağlığımız ve karakterimiz hakkında sırları açığa çıkarabileceğini söylüyor. Kasem'e göre, dişlerin konumu, kalitesi ve hatta şekli bile bir hikaye anlatabilir.

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“Dişler vücudun ayrılmaz bir parçasıdır; sadece yemek yememize ve besinleri çiğnememize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda ağzımızı hastalıklardan da korurlar” diyen Dr. Kasem'e göre, köşelerdeki köpekdişleri ve yirmilik dişler arasında bulunan azı ve küçük azı dişlerinin aşınmışlığı, dişlerinizi ne kadar gıcırdattığınızı gösteriyor. Bu dişler ne kadar kısaysa o kadar gıcırdatıyorsunuz anlamına geliyor, bu da ne kadar endişeli olduğunuza işaret ediyor.

“Dişlerinizi gıcırdatmak stres, endişe, hayal kırıklığı ve hatta rekabet gücünün bir göstergesidir. Bu ciddi diş problemlerine yol açabilir” diyen Dr. Kasem, dişlerini düzenli olarak gıcırdatan kişilerin, bu alışkanlığı tamamen bırakmasının ve rahatlamanın yollarını aramasının zamanının gelmiş olabileceğini belirtiyor.

Madonna ve model Georgia May Jagger, ön dişleri arasındaki boşlukla ünlü olan isimlerden sadece ikisi. Madonna ayrık dişlerinin yerine kaplama yaptırsa da Jagger bu dişlerini çok seviyor ve olduğu gibi görünmekten çok mutlu….

DİŞLER ARASINDAKİ BOŞLUK BİR ÖZ GÜVEN BELİRTİSİ

Dr. Kasem'e göre kişi diş teli takmayı ve herkes gibi görünmeyi reddettiği için dişler arasındaki bu boşluk kendine güvenin bir işareti. Kasem bu boşluğu göstermenin aynı zamanda bir öz güven ve öz saygı göstergesi olduğunu söylüyor ve bu yüzden “Gülümsemekten korkmayın” diyor.

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Kasem merkezi kesici dişler olarak bilinen öndeki iki dişin genellikle yaşın bir göstergesi olduğunu ve ne kadar zekice yüz iyileştirmesi yapmış olursanız olun bu ön dişlerinizin yaşınızı ele vereceğini belirtiyor ve ekliyor. “Eğer dişler köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen şeklindeyse, sahibinin daha genç olduğunu gösterir. Yaşla birlikte köşeli kare kesici dişlere dönüşür.”

Dişlerinin arasındaki boşlukla tanınan 30 yaşındaki model Georgia May Jagger, bunun bir güven işareti olduğunu söylüyor. Jagger, 'Herkesin mükemmel olması gerektiği fikri çok saçma. Dişlerimin ortasındaki boşluğu ve bu eski moda İngiliz dişlerim olduğu gerçeğini seviyorum. Kim o parlayan bembeyaz Amerikan dişlerini ister ki? diyor.

DİŞLERİNİ SIKANLAR ENDİŞELİ VE ÖFKELİ

Dr. Kasem, "Diş gıcırdatmanın en yaygın belirtileri arasında çene ağrısı, baş ağrısı, aşınmış dişler, hatta kulak ağrısı bile sayılabilir" diyor.

‘Bruksizm’ adı verilen diş gıcırdatma veya diş sıkma problemi yaşayan kişi anlık duygulara tepki vermese bile, genellikle öfke, korku veya strese karşı istemsiz bir tepki veriyor. Dr. Kasem, dişlerinizde keskin veya düzleşmiş kenarlar fark ederseniz, bruksizmden mustarip olabileceğiniz konusunda uyarıyor.

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KAPLAMA YAPTIRANLAR DİKKAT ÇEKMEYİ SEVİYOR

Dr. Kasem, sosyal medyanın ve ünlülerin yaptırması nedeniyle dişleri kaplatmanın oldukça popüler hale geldiğini, popüler kültürün yükselişiyle birlikte kaplama yaptıranların sayısının oldukça arttığını belirtiyor. Kasem, diş kaplama yaptıranların etraflarındaki insanları etkilemekten hoşlandıklarını, dikkat çekmeyi sevdiklerini ve sevilme ihtiyacı hissettiklerini söylüyor.







GÖZLER RUHUN AYNASI, PEKİ YA DİŞLER...

Diş hekimi Dt. Şahin Durmuş de dişlerin, bireyin kişilik özelliklerine ve alışkanlıklarına ışık tuttuğunu belirtiyor. Durmuş, diş yapısı ve görünümünün kişinin hayatı üzerinde oldukça önem arz ettiğini ifade ederken dişlerimizin değerini anlamamız gerektiğinin de altını çiziyor ve sözlerine şöyle devam ediyor:

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“Gözler ruhun aynası olabilir ama kişinin yaşını, cinsiyetini, ruh halini, sosyal durumunu, zeka ve çekicilik gibi özelliklerini gösteren dişlerdir. Dişlerinizin şekli ve görünümü, rengi ve boyutu sizi diğerlerinden farklı kılan belirli özellikleri yansıtır. Dahası, dişleriniz kişiliğiniz ve tutumlarınız hakkında birçok ipucu ortaya koyar, sizi ele verir. Bu bir nevi ‘Diş Astrolojisi’dir.”





DİŞLER BİZİM KARTVİZİTLERİMİZ

Durmuş, güldüğümüzde veya insanlarla sohbet ettiğimizde dişlerimizi gösterip ve saniyeler içinde kim olduğumuz hakkında karşı tarafa birçok ipucu verdiğimizi, dişlerin bu açıdan kişinin kartviziti olduğunu söylüyor ve ekliyor. “Dişler birinin sizinle ilgili genel izlenimini önemli ölçüde etkileyebilir. Sağlıklı beslenip beslenmediğiniz, yaşınız, öz güveniniz, ruh haliniz, sosyal durumunuz veya sinirli mi yoksa sakin bir kişiliğe mi sahip olduğunuz hakkında çok şey söyleyebilir.”

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“Günlük yaşamda insanlar tüm bunları görmezden geliyor gibi görünüyor olabilir ancak bilinç altımız bu gözlemi karşılaştığımız her kişi için yapıyor” diyen Durmuş, bu durumun o kişiye karşı davranışlarımızı olumlu veya olumsuz yönde etkilediğini ifade ediyor ve ekliyor. “Gülümsemelerimiz, dünyaya nasıl baktığımız ve kendi içimizde nasıl hissettiğimizin bir yansımasıdır. Bunu her gülümsediğimizde karşı tarafa da bir ayna misali yansıtmaktayız.”

Durmuş, “Bazı kişiler dişlerini sürekli gizleme eğilimindeyken, bazıları sürekli gülümsemekten ve dişlerini göz önüne sermekten haz duyar. Kimileri ise dişlerinden o kadar memnundurlar ki sıcak ve açık bir şekilde gülümserler” sözleri ile dişlerimizin sahip oldukları şekil ve boyuta göre bazı yönlerimizi ortaya çıkardığımızı gözler önüne seriyor.

İNCİ GİBİ BEYAZ DİŞLER ÖZ GÜVENİN SİMGESİ

Durmuş, dişlerimizin kişisel hijyen ve alışkanlıklarımızı yansıtabileceği gibi kişiliğimiz hakkında da fikir verebileceğini şu örneklerle açıklıyor:

“Mesela inci gibi beyaz dişler o kişinin sosyal durumunu, hijyen alışkanlıklarını, sağlık koşullarını ve buna bağlı olarak yüksek öz güvenini gösterir.”





DÜZ KÖPEK DİŞLERİ OLANLAR DAHA RAHAT KİŞİLER

Durmuş, işleri hafife almayı seven ve nadiren strese giren kişilerin, muhtemelen daha kıvrımlı üstleri olan daha düz köpek dişlerine sahip olduğunu, gerçekten aç değilken yemek yeme gibi alışkanlıkları ve bol miktarda gazlı sıvı tüketme eğilimleri olduğunu belirtiyor. Öte yandan endişeli kişiliklerin oldukça küçük dişleri olmasının muhtemel olduğunu, tırnaklarını ısırmaya ve dişlerini gıcırdatmaya meyilli olduklarını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor:

“Biraz daha agresif karakter özelliklerine sahip kişiler genellikle daha ince, daha belirgin köpek dişlerine sahiptir. Endişeli kişilikler gibi, bu kişiler de diş gıcırdatmaya eğilimlidir. Ayrıca sabırlı olmakta zorlandıkları için dişlerini çok sert fırçalama hatasını da yapabilirler.”

KESKİN VE UZUN KÖPEK DİŞLERİ SALDIRGANLIĞI TEMSİL EDER

Diş gıcırdatmanın gerçekten yıkıcı bir alışkanlık olduğunun ve mümkün olduğunca frenlemek için adımlar atılması gerektiğinin altını çizen Durmuş, kontrolsüz bırakılırsa, bu durumun diş yüzeyinde aşınmaya sebep olabileceği konusunda uyarıyor. Kavisli, daha az sivri köpek dişlerinin daha pasif bir kişiliğe işaret ettiğini, daha keskin, daha belirgin ve uzun köpek dişlerinin saldırganlık ve güç izlenimi verdiğini sözlerine ekliyor.

Durmuş, “Davranışsal araştırmalara göre, geniş ve sık gülümseyen bir insansanız, zamanla optimist ve her şeye pozitif tarafından yaklaşan iyimser bir kişiye dönüşür, iyi şansı kendinize çeker ve daha fazla iş ve yaşam doyumuna sahip olursunuz” diyor ancak bunu gerçekleştirmek için dişlerinizin görünümü sağlıklı ve çekici olması gerektiğini, aksi takdirde kendi gülümsemenizden utanmaya ve daha az gülümsemeye başlayacağınızı söylüyor.

Durmuş işte bu nedenle sağlıklı ve ışıltılı bir gülümsenin gücünü hafife almamak gerektiğini, diş sağlığı ve bakımının çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

HİPOKRAT'TAN BUGÜNE

Elbette ki kişilik analizi yüz şekline, ağız yapısına ya da sadece dişlere bakılarak yorum yapacak kadar basit değil ancak yıllardır bu şekilde farklı araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalar değerlendiriliyor ve yorumlanıyor.

Bunlardan biri de Hipokrat tarafından tanımlanan dört temel mizaç tipini temsil eden diş yapıları… Times of India adlı internet sitesinde 4 temel mizaca uygun karakter özellikleri şu şekilde sıralanıyor.

KARE DİŞLER

Kare dişlere sahip kişiler oldukça sakindir ve kendilerine ve duygularına hakimdirler. Çok objektif oldukları için, yargılarında ve karar vermelerinde çok iyidirler. Bunların yanı sıra diplomatik, hırslı ve güçlü bir girişimci ruha sahiptirler.

OVAL DİŞLER

Oval şekilli dişlere sahip kişilerin ayırt edici özelliği, sanata olan aşklarıdır. Gösterişli konuşurlar, sanatsal yürürler ve saçlarından aksesuarlarına kadar her şeyleri sanatsaldır. Bunun yanında utangaç ve hassas bir yapıları vardır, düzenlidirler. Biraz melankolik kişilerdir.

DİKDÖRTGEN DİŞLER

Dikdörtgen şekilli dişlere sahip kişilerin en belirgin özelliği çok pratik ve çözüm odaklı olmalarıdır. İster iş ister özel hayatları olsun çok rasyoneldirler. Neyi nasıl yapacaklarını çok iyi bilirler. Çok planlıdırlar. İyimser ve enerji doludurlar. Dinamik ve girişkendirler, çok konuşurlar ama konuşmalarında çok keskindirler. Oldukça yaratıcıdırlar. Bazen çabuk sinirlenebilirler, bazen de duygudan yoksun görünebilirler.

ÜÇGEN DİŞLER

Üçgen dişler dinamizm ile karakterizedir. Bu tür dişlere sahip kişilerin hayatlarında kaygısız olmaları ve eğlenmeyi bilmeleri onları iyimser kılmaktadır. Onları tanımlamak için 'Carpe Diem!' tabiri kullanılabilir. Anı nasıl yakalayacaklarını bilirler ve anın tadını çıkarırlar.