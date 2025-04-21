Dişiyle tuttu kopardı... Esra dünya şampiyonu

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BURSA’da Fatma Yüce (55) ve okul müdürü Sinan Yüce (58) çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Esra, 13 yıl önce güç ve kas eksikliği nedeniyle el ve kollarını kullanamaz halde dünyaya geldi. Doktorlarının kaslarının güçlenmesi için yüzme sporuna yönlendirdiği Esra, 8 yıl önce gittiği havuzda performansıyla antrenör İlyas Aziz’in dikkatini çekti. İlyas Aziz’in özel olarak ilgilendiği Esra Yüce, Türkiye S5 Paralimpik yarışmalarına katıldı. 50 metre kelebek ve 200 metre karışıkta Türkiye Şampiyonu olan Yüce, 50 metre sırtüstü yarışmalarına katılmaya hak kazandı.

ÖZEL APARATLA START

Antrenör Aziz, sırtüstü yarışmaların startında sabit durması gereken ancak el ve kollarını kullanamadığı için suüstünde sabit duramayan Esra için bir terziye emniyet kemerine benzeyen özel aparat yaptırdı. Yüce, bir ucu antrenörünün elinde olan aparatın diğer ucunu dişleriyle sıkarak sabit kalmayı başardı. Startla birlikte dişleriyle sıktığı aparatı bırakıp yüzmeye başlayan Esra Yüce, 50 metre sırtüstünde de Türkiye Şampiyonu oldu ve milli takıma girmeyi başardı.

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HEM SIRTÜSTÜ HEM KELEBEK

7’nci sınıf öğrencisi olan Yüce, 4-14 Nisan tarihleri arasında Sırbistan’ın Zlatibor kentinde yapılan, 56 ülkeden 2742 sporcunun katıldığı GYMNASIADE ISF U15 Dünya Şampiyonası’nda 50 metre kelebekte şampiyon oldu. Yüce, antrenörünün terziye yaptırdığı özel aparatla katıldığı 50 metre sırtüstü yüzmede ise dünya 2’nciliği aldı. Esra, aynı yarışmalarda Fair Play (En centilmen kız sporcu) ödülüne de layık görüldü. Paralimpik yüzme sporunun düzenli ve disiplinli antrenman yapılmadan başarılamayacağını söyleyen Esra Yüce, “7’nci sınıfa gidiyorum. 8 yıldır yüzüyorum. Antrenmanlarda çok çalıştım. Antrenman yapılmadan başarılmayacak bir spor” dedi.

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TEDAVİ İÇİN BAŞLADI MİLLİ FORMA GİYDİ

- Havuza tedavi amacıyla gelen Esra’nın yeteneğiyle öne çıktığını söyleyen antrenörü İlyas Aziz şunları ifade etti: “Esra buraya fizik tedavisi amacıyla gelmişti. Yetenekli olduğunu fark ettik. Ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürmeye karar verdik. Öncesinde Türkiye şampiyonlukları elde ettik. Geçen sene ilk defa milli takım kadrosuna dahil oldu. Uluslararası düzenlenen dünya kupası müsabakalarında İtalya’da ilk defa Avrupa Gençlik Oyunları’nda 2’ncilik kazandı. Daha sonrasında bu sene yine milli takım kadrosuna dahil oldu. Esra, Sırbistan’da kelebekte dünya şampiyonu oldu. Sırtüstü yüzmede dünya 2’nciliği kazandığı yarışmalarda, en centilmen sporcu seçilerek bizi gururlandırdı.” Kızının haftanın 6 günü düzenli antrenman yaptığını anlatan baba Sinan Yüce de “Esra’nın kas ve eklem dokularında eksiklik var. Operasyon yaptırdık. İlave kas dokusunu arttırdık ama bir sonuç alamadık. Doktorumuzun tavsiyesi üzerine yüzmeye başladı. Kızımla gurur duyuyorum” dedi.