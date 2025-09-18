Dışişleri’ne ikonik bina... Erdoğan’dan Netanyahu’ya: "Kuyruk acısı hiç geçmeyecek"

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı’nın yeni yerleşkesinin temel atma törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kudüs-ü Şerifi, namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz. Hitler özentisi tiplerin ‘kuyruk acısı’ belki de hiç geçmeyecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızda, bundan 27 yıl önce ortaya koyduğumuz tavrı, belki de hiçbir zaman unutmayacaklar” dedi ve özetle şu mesajları verdi:

İÇİMİZE SİNEN BİR PROJE

“Dışişleri Bakanlığımızın Doktor Sadık Ahmet Caddesi üzerindeki binası, 1988 yılından beri tam 37 yıldır kurumumuza hizmet veriyordu. Ancak bu bina, Bakanlığımızın son yıllarda genişleyen vizyonuna, artan ihtiyaçlarına ve personel sayısına cevap vermekte yetersiz kalıyordu. Bu sorunu aşmak amacıyla, geçici çözüm olarak, Bakanlık birimlerimizin Ankara’nın farklı yerlerine dağıtılması hususu gündeme geldi. Maalesef bu da sorunu tam olarak çözemedi. Farklı birimlerin mekânsal bakımdan birbirinden kopuk olması; hem iç işleyişte hem hizmetlerin etkinliğinde çeşitli güçlükleri beraberinde getirdi. Aslında bir süredir Bakanlığımızı, üstlendiği görevlerin ve temsil ettiği misyonun ağırlığına uygun, modern bir yerleşkeye kavuşturmak istiyorduk. Nasip bugüneymiş. En sonunda içimize sinen bir projeyle inşallah bu ihtiyacı gideriyoruz. Bakanlığımızın yeni yerleşkesi, toplam 548 bin metrekare büyüklüğünde bir arsa üzerinde konumlanıyor. 334 bin 500 metrekare kapalı alana sahip yerleşkemiz protokol bloku, ofis yapıları, konferans merkezi olmak üzere üç ana kısımdan oluşuyor. Bu bina Hariciye teşkilatımıza layık, ikonik bir eser olacaktır.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

YILDIZ MİSALİ PARLAYACAK

Bu proje inşallah Dışişleri Bakanlığımızın gurur tablosu olacak, şehrimizde yıldız misali parlayacak. Bugün attığımız temelin hızla yükselmesini, projenin bir an önce tamamlanmasını yürekten temenni ediyorum. Uluslararası siyaset giderek daha değişken, daha belirsiz ve öngörülmez bir hal alıyor. Sık sık söylüyorum; bilhassa içinde bulunduğumuz bölgede her sabah gözlerimizi yeni bir krize açıyoruz. Hükümet olarak tüm bu krizleri, çatışmaları ve belirsizlikleri milletimizin âli menfaatlerine halel getirmeden başarıyla yönetmenin gayretindeyiz. Balkanlar’dan Orta Asya’ya, Afrika’dan Latin Amerika’ya, Avrupa’dan Asya-Pasifik’e kadar geniş bir coğrafyada istikrar ve işbirliğinin kökleşmesi için samimiyetle çaba harcıyoruz. Gerektiğinde sesimizi yükseltiyor, hakkı haykırıyoruz. Gerektiğinde çatışan tarafları aynı masa etrafında buluşturuyoruz. Gerektiğinde mekik diplomasisiyle krizleri daha fazla büyümeden çözmeye çalışıyoruz.

Haberin Devamı

HİTLER ÖZENTİSİ TİPLER

Gerilimden beslenenlerin, bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlerin, coğrafyamızda istikrarsızlığı körükleyenlerin karşısında, tarih boyunca olduğu gibi bugün de yarın da inşallah dimdik duracağız. Asırlarca İslam’ın bayraktarlığını üstlenen bir milletin efradı olarak, 400 yıl Kudüs-ü Şerife hizmetkârlık yapmanın şerefini yaşadık. Netanyahu bunları bilmez. Kudüs, bizimle birlikte 2 milyarlık İslam aleminin ortak davası, hafızası ve ortak mirasıdır. Arzın üstünde bir sancak, görkemli bir çınar olarak gördüğümüz Kudüs-ü Şerifi, namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz. Biliyorum, Hitler özentisi tiplerin ‘kuyruk acısı’ belki de hiç geçmeyecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızda, bundan 27 yıl önce ortaya koyduğumuz tavrı, belki de hiçbir zaman unutmayacaklar. Varsın onlar, öfke nöbetleri geçirmeye devam etsin.

Haberin Devamı

Biz, Müslümanlar olarak, Doğu Kudüs üzerindeki haklarımızdan tek bir geri adım dahi atmayacağız. Bütün semavi dinlerce kutsal kabul edilen Kudüs’ün, tekrar barış, huzur ve güven şehri olması için mücadelemiz sarsılmaz bir azimle, hız kesmeden, gerilemeden, gevşemeden inşallah devam edecektir. Aynı şekilde 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen, toprak bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti’nin kurulması için de tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

9 FARKLI BİNA TEK ÇATI ALTINDA

Dışişleri Bakanlığı ve ona bağlı Avrupa Birliği Başkanlığı, halen Ankara’da 9 farklı binada hizmet veriyor. Yeni projeyle tüm binalar Ümitköy Kavşağı’nda inşa edilecek yerleşkede bir araya getirilecek. Bakanlık, temsil gücüne uygun, çağın ihtiyaçlarını karşılayan modern bir merkeze kavuşacak. Yaklaşık 300 bin metrekare kapalı alana sahip olacak yeni yerleşke, özgün ve anıtsal mimarisiyle öne çıkacak. Projede yüksek güvenlik standartları, gelişmiş teknolojik altyapı, çok sayıda toplantı salonu, açık tören alanı, müze-sergi alanı ve sosyal alanlar bulunacak. 27 Mart’ta Dışişleri Bakanlığı ile TOKİ arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülen projenin inşaat ihalesi 28 Temmuz’da yapıldı. 2 yılda tamamlanması planlanıyor.

Haberin Devamı

FİDAN: MODERN BİR KARARGÂH

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da şunları söyledi: “Çağımız hızın, planlamanın ve eşgüdümün belirleyici olduğu bir devirdir. Kimi zaman başka kurumların çatısı altında kimi zaman farklı binalara dağılmış halde hizmet eden Bakanlığımız artık tek çatı altında; çağın ihtiyaçlarına cevap veren modern bir karargâha sahip olacaktır. Yeni yerleşkemiz bu bakımdan stratejik önemi haiz bir projedir.”