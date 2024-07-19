Türkiye'den Uluslararası Adalet Divanı’nın istişari görüşü hakkında art arda açıklamalar

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin açıkladığı danışma görüşünde, İsrail'in Filistinlilere yönelik "işgal ve zulüm politikası" uygulamakta olduğunun hukuki olarak teyit edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu görüşte de belirtildiği üzere, İsrail, Filistin topraklarındaki mevcudiyetini bir an önce sona erdirmeli ve yol açtığı zararı tazmin etmelidir. Uluslararası toplum, İsrail’in hukuk dışı uygulamalarına son verilmesi için kararlı ve güçlü bir tavır takınmakla yükümlüdür. Türkiye, istişari görüşe yazılı ve sözlü katkı sağlayarak Uluslararası Adalet Divanı’ndaki sürece destek vermiştir. Halen Gazze halkına uygulanan ve soykırıma varan fiiller dahil, Filistinlilere karşı işlenen suçların cezasız kalmaması için çaba göstermeye devam edeceğiz."

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AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK DE AÇIKLAMA YAPTI

AK Parti Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, X üzerinden açıklama yaptı. Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail’in Gazze, Kudüs ve Batı Şeria’da işgalci güç konumunda olduğunu vurguladığı son kararı oldukça önemlidir.

Uluslararası Adalet Divanı’nın, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail’in varlığının tanınmaması, İsrail’e yardım veya destek sağlanmaması noktasında tüm devletlerin yükümlü olduğunu belirtmesi altı çizilmesi gereken bir husustur.

Bu karar, uluslararası toplumun Filistin halkının öz topraklarında kendi kaderini tayin etme hakkı konusundaki mücadelesini bir kez daha teyit etmiştir.

İsrail’in insan haklarına, uluslararası hukuka ve sözleşmelere aykırı tüm politikalarına karşı olduğumuzu ve bu politikaların sonuçlarının yasal takipçisi olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz.

Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti kurulması için Filistin halkının haklı davasının yanında yer almaya ve Filistinli kardeşlerimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz."