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Dışişleri'nden Ukrayna’daki Türk vatandaşları için önemli duyuru

#Dışişleri Bakanlığı#Ukrayna#Türk Vatandaşları
Dışişlerinden Ukrayna’daki Türk vatandaşları için önemli duyuru

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’da bulunan Türk vatandaşlarının ve birinci derece yakınlarının bilgilerini iletebilecekleri e-posta adresi ve telefon numarasını duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Ukrayna’da yaşayan veya bulunan değerli vatandaşlarımız, Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı ve tahliye operasyonu gerçekleştiğinde irtibata geçmek üzere, kendinizin ve beraberinizdeki birinci derece yakınlarınızın (eş, çocuk) isim ve kimlik bilgilerini, bulunduğunuz şehri ve size ulaşabileceğimiz bir irtibat numarasını acilen aşağıdaki adrese e-posta ya da cep telefonuna whatsapp veya sms mesajı olarak iletmenizi rica ediyoruz. cagrimerkezi@mfa.gov.tr +90 538 095 88 31”

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesiyle ilgili şunları söylemişti:

"Tahliye için gereken hazırlıklar şubat ayında yapıldı. Karadan tahliye seçeneğimiz var. Vatandaşlarımızı kara yoluyla tahliye edeceğiz. Vatandaşlarımız panik yapmasın, tüm hazırlıklar yapıldı."

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