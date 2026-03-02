×
Dışişleri’nden Türk vatandaşlarına: Acil Durum Hattı 7/24 açık

Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2026 07:00

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirerek, acil durum hatlarının Türk vatandaşlarına 7/24 kesintisiz hizmet verdiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Keçeli, şu ifadeleri kullandı: “Son gelişmeler yurtdışındaki vatandaşlarımızın güvenliği bakımından da yakından takip edilmektedir. Bölgedeki büyükelçiliklerimiz ve başkonsolosluklarımız çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürmektedir. Güvenlik durumuna ilişkin duyurular, yerel makamlarla eşgüdüm içerisinde düzenli olarak güncellenmektedir.

Vatandaşlarımızın, büyükelçiliklerimiz ve başkonsolosluklarımız tarafından yapılan duyuruları takip etmeleri önem arz etmektedir. Temsilciliklerimizin acil durum hatları 7 gün 24 saat açıktır. Büyükelçiliklerimiz ve başkonsolosluklarımızın iletişim bilgilerine internet sitelerinden ulaşılması mümkündür. Bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi de vatandaşlarımıza kesintisiz biçimde hizmet vermektedir (+90 312 292 29 29).”

