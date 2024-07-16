Dışişleri'nden Türk-Filistin Dostluk Hastanesini hedef alan saldırıya kınama

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Dışişleri Bakanlığı, Türk-Filistin Dostluk Hastanesi önündeki fotoğrafla ilgili açıklama yaptı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Filistin basınında yer alan ve Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi önünde bir grup İsrailli askerin görüntülendiği fotoğraf, İsrail'in uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuku ihlalinin yeni bir delilidir” ifadelerine yer verildi.

Hastanenin Gazze’de kanser hastalarına hizmet veren tek merkez olduğu belirtilen açıklamada, “Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, Gazze'de bulunan kanser hastalarına hizmet veren tek merkezdir. İsrail güçleri tarafından hastaneye verilen zarar ve buranın askeri üs olarak kullanılması, İsrail'in Filistin halkını yok etmeyi amaçlayan sistematik politikalarının bir parçasıdır. Bu saldırıların sorumlularının uluslararası mahkemeler önünde hesap vermesi için çaba göstermeye devam edeceğiz” denildi.