×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Dışişleri'nden Türk-Filistin Dostluk Hastanesini hedef alan saldırıya kınama

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanlığı#Gazze#İsrail
Dışişlerinden Türk-Filistin Dostluk Hastanesini hedef alan saldırıya kınama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2024 05:39

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli askerlerin Türk-Filistin Dostluk Hastanesini hedef alan saldırılarına kınadı. Bakanlık yaptığı açıklamada "Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi önünde bir grup İsrailli askerin görüntülendiği fotoğraf, İsrail'in uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuku ihlalinin yeni bir delilidir” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı, Türk-Filistin Dostluk Hastanesi önündeki fotoğrafla ilgili açıklama yaptı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Filistin basınında yer alan ve Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi önünde bir grup İsrailli askerin görüntülendiği fotoğraf, İsrail'in uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuku ihlalinin yeni bir delilidir” ifadelerine yer verildi.

Hastanenin Gazze’de kanser hastalarına hizmet veren tek merkez olduğu belirtilen açıklamada, “Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, Gazze'de bulunan kanser hastalarına hizmet veren tek merkezdir. İsrail güçleri tarafından hastaneye verilen zarar ve buranın askeri üs olarak kullanılması, İsrail'in Filistin halkını yok etmeyi amaçlayan sistematik politikalarının bir parçasıdır. Bu saldırıların sorumlularının uluslararası mahkemeler önünde hesap vermesi için çaba göstermeye devam edeceğiz” denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dışişleri Bakanlığı#Gazze#İsrail

BAKMADAN GEÇME!