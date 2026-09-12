Dışişleri’nden Suudi Arabistan’ı hedef alan İHA saldırılarına sert tepki

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Dışişleri Bakanlığı, Irak topraklarından gerçekleştirilen ve Suudi Arabistan’ı hedef alan İHA saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Irak topraklarından gerçekleştirilen ve Suudi Arabistan’ı hedef alan İHA saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

SUUDİ ARABİSTAN’IN İTİDALLİ TUTUMUNA VURGU

Bakanlık, Suudi Arabistan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini yineleyerek, “Suudi Arabistan makamlarının bölgedeki gerilimi tırmandırmama yönündeki itidalli tutumunu takdirle karşılıyoruz.” açıklamasında bulundu.

IRAK’IN SORUŞTURMA BAŞLATMASINDAN MEMNUNİYET

Irak Hükümeti’nin saldırıları kınayarak olayın aydınlatılması ve sorumluların tespit edilmesi amacıyla derhal soruşturma başlatmasından memnuniyet duyulduğu belirtildi.

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Açıklamada, “Bölgesel istikrarı ve güvenliği tehdit eden bu tür saldırıların bir an önce sona erdirilmesi ve gerilimi tırmandırabilecek adımlardan kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.