×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Dışişleri’nden Suudi Arabistan’ı hedef alan İHA saldırılarına sert tepki

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanlığı#Suudi Arabistan#Irak
Dışişleri’nden Suudi Arabistan’ı hedef alan İHA saldırılarına sert tepki
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2026 18:49

Dışişleri Bakanlığı "Irak topraklarından gerçekleştirilen ve Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz"

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı, Irak topraklarından gerçekleştirilen ve Suudi Arabistan’ı hedef alan İHA saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Irak topraklarından gerçekleştirilen ve Suudi Arabistan’ı hedef alan İHA saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

SUUDİ ARABİSTAN’IN İTİDALLİ TUTUMUNA VURGU

Bakanlık, Suudi Arabistan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini yineleyerek, “Suudi Arabistan makamlarının bölgedeki gerilimi tırmandırmama yönündeki itidalli tutumunu takdirle karşılıyoruz.” açıklamasında bulundu.

IRAK’IN SORUŞTURMA BAŞLATMASINDAN MEMNUNİYET

Irak Hükümeti’nin saldırıları kınayarak olayın aydınlatılması ve sorumluların tespit edilmesi amacıyla derhal soruşturma başlatmasından memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Haberin Devamı

Açıklamada, “Bölgesel istikrarı ve güvenliği tehdit eden bu tür saldırıların bir an önce sona erdirilmesi ve gerilimi tırmandırabilecek adımlardan kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dışişleri Bakanlığı#Suudi Arabistan#Irak

BAKMADAN GEÇME!