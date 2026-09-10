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Dışişleri'nden Suriye'nin nükleer dosyasının kapanması yönünde alınan karara ilişkin açıklama

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#Dışişleri Bakanlığı#UAEA#Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı
Dışişlerinden Suriyenin nükleer dosyasının kapanması yönünde alınan karara ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2026 19:53

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) Suriye’nin nükleer dosyasının kapanması yönünde oydaşmayla alınan kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

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Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) Yönetim Kurulu toplantısında Suriye’nin nükleer dosyasının kapanması yönünde oydaşmayla alınan kararı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) dün düzenlenen Yönetim Kurulu toplantısında, Ajans’ın gündeminde bulunan Suriye’nin nükleer dosyasının kapanması yönünde oydaşmayla alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Suriye’nin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) kapsamındaki yükümlülüklerine bağlılığına dikkat çekilerek, “Suriye’yi, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) yükümlülüklerine bağlılığı, UAEA’yla yürüttüğü yakın iş birliği ve eski rejim döneminin faaliyetleriyle ilgili olarak sergilediği şeffaflıktan ötürü takdir ediyoruz.” denildi.

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Bakanlık açıklamasında ayrıca, “Bu vesileyle, Suriye’ye olan desteğimizin ilgili tüm platformlarda devam edeceğini vurguluyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

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#Dışişleri Bakanlığı#UAEA#Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı

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