Türkiye'den Suriye'nin başkenti Şam'da yapılan saldırıyı art arda tepkiler

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Bakanlıktan Suriye’de düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Suriye'nin başkenti Şam’ın Hicaz bölgesinde bugün gerçekleştirilen ve can kayıplarına yol açan saldırıyı güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilenen açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Suriye halkına taziye sunuldu.

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Açıklamada, "Suriye'de sürdürülebilir istikrar ve güvenliği tesis etme yolunda kaydedilen gelişmeyi sekteye uğratmayı amaçlayan bu tür girişimlere ve toplumsal huzuru bozmaya çalışan çevrelere karşı en iyi yanıtın, birlik ve beraberliği muhafaza etmek suretiyle yine Suriye halkı tarafından verileceğine olan inancımız tamdır." değerlendirmesi yer aldı.

Ayrıca açıklamada, Türkiye'nin bu süreçte Suriye ile dayanışmasını sürdüreceği mesajı verildi.

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"HAİN TERÖR SALDIRISINI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE LANETLİYORUM"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından Suriye'de meydana gelen patlamaya ilişkin kınama mesajı yayımladı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde gerçekleştirilen hain terör saldırısını en güçlü şekilde lanetliyorum.

Masum sivilleri hedef alan bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; kardeş Suriye halkına ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Terörün, Suriye'de yeniden tesis edilmeye çalışılan güven ve istikrar ortamını hedef aldığı açıktır. Kardeş Suriye halkının birlik ve beraberliği ile bu tür alçak saldırıları boşa çıkaracağına, ülkenin huzur, güvenlik ve kalkınma yolundaki kararlı yürüyüşünü sürdüreceğine inanıyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye; Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve birliğine destek olmaya devam edecektir."

"TERÖR EYLEMİ YAPANLAR VE BUNUN ARKASINDA DURANLAR KAYBETMEYE MAHKUMDUR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye'nin başkenti Şam'da sivilleri hedef alan saldırıyı lanetledi.

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Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kardeş ve komşu ülke Suriye'de yaşanan terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor ve lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa, Suriye halkına ve hükümetine başsağlığı diliyorum. Terör eylemi yapanlar ve bunun arkasında duranlar kaybetmeye mahkumdur."

Suriye halkının tüm unsurları ile teröre karşı birlik içinde olacağına inandığını vurgulayan Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti olarak, büyük bedeller ödeyerek bugünlere gelmiş Suriye halkının ve hükümetinin yanındayız." ifadelerini kullandı.

SURİYE'DEKİ SALDIRI

Suriye'nin başkenti Şam'ın en işlek noktalarından biri olan tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı yanındaki kafede meydana gelen patlamada 5 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı duyurulmuştu.

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Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şam'ın Hicaz bölgesindeki bir kafede meydana gelen saldırının el yapımı patlayıcıyla (EYP) gerçekleştiği belirtildi.