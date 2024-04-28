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Dışişleri'nden Süleymaniye'deki gaz sahasına ilişkin açıklama

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#Dışişleri Bakanlığı#Süleymaniye#Çemçemal
Dışişlerinden Süleymaniyedeki gaz sahasına ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2024 21:20

Dışişleri Bakanlığı, Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesindeki Kor Mor Doğal Gaz Sahası'nda yaşanan güvenlik sorunu nedeniyle burada çalışan Türk vatandaşlarının tahliye işlemlerinin Erbil Başkonsolosluğu tarafından takip edildiği belirtildi.

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Dışişleri Bakanlığı, tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın Süleymaniye şehrinin Çemçemal ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü güvenlik sorunları ortaya çıkmıştır. Şu anda durum sakin gözükmektedir. Söz konusu ilçede bulunan Kor Mor bölgesindeki doğal gaz santrali projesinde şirketlerimiz de yer almaktadır. Bu firmalarda çalışan vatandaşlarımızın tahliye talebinde bulunduklarının öğrenilmesi üzerine Erbil Başkonsolosluğumuz devreye girmiş olup, gerekli destek ve yönlendirme sağlanmaktadır. Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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#Dışişleri Bakanlığı#Süleymaniye#Çemçemal

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