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Dışişleri'nden Somali’deki terör saldırısına ilişkin açıklama

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#Dışişleri Bakanlığı#Somali#El-Dheer
Dışişlerinden Somali’deki terör saldırısına ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 20:08

Dışişleri Bakanlığı, Somali’nin El-Dheer kentinde gerçekleştirilen terör saldırısının en güçlü şekilde kınandığını belirterek, Somali halkına başsağlığı diledi.

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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Somali’nin El-Dheer kentinde bugün gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda can kayıpları ve yaralılar olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali halkına ve Hükümetine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Somali’nin yanında olmaya devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

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#Dışişleri Bakanlığı#Somali#El-Dheer

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