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Dışişleri'nden Özbekistan'daki Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin açıklama

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#Dışişleri Bakanlığı#Özbekistan#Cumhurbaşkanlığı
Dışişlerinden Özbekistandaki Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2023 21:32

Dışişleri Bakanlığı, Özbekistan'da düzenlenen erken Cumhurbaşkanlığı seçiminin, barış ve huzur ortamında başarıyla gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyulduğunu ifade etti.

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Dışişleri Bakanlığı, Özbekistan'da düzenlenen erken Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Özbekistan'da 9 Temmuz 2023 tarihinde düzenlenen erken Cumhurbaşkanlığı seçiminin barış ve huzur ortamında başarıyla gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz. İlişkilerimizi Kapsamlı Stratejik Ortaklık seviyesine yükselttiğimiz Özbekistan'ın istikrar ve refahına büyük değer veriyor, sonuçların dost ve kardeş Özbek halkı için hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

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#Dışişleri Bakanlığı#Özbekistan#Cumhurbaşkanlığı

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