Dışişleri'nden Özbekistan'daki Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin açıklama

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Dışişleri Bakanlığı, Özbekistan'da düzenlenen erken Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Özbekistan'da 9 Temmuz 2023 tarihinde düzenlenen erken Cumhurbaşkanlığı seçiminin barış ve huzur ortamında başarıyla gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz. İlişkilerimizi Kapsamlı Stratejik Ortaklık seviyesine yükselttiğimiz Özbekistan'ın istikrar ve refahına büyük değer veriyor, sonuçların dost ve kardeş Özbek halkı için hayırlı olmasını temenni ediyoruz."