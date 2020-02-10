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Haber Giriş: 10.02.2020 - 23:48,Son Güncelleme:/

Dışişleri’nden Nijerya’daki terör saldırısına kınama

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Dışişleri’nden Nijerya’daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya’nın Borno eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Nijerya’nın Borno eyaletinde 9 Şubat tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor, Nijerya halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz” denildi.

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