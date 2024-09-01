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Dışişleri'nden "Netflix" tepkisi: Büyük saygısızlık

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#Dışişleri Bakanlığı#Netflix#Famagusta
Dışişlerinden Netflix tepkisi: Büyük saygısızlık
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2024 19:40

Dışişleri Bakanlığı, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtan ve Rum tarafının propagandasını yapan Famagusta dizisine ve Netflix platformuna tepki gösterdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Famagusta adlı dizi, tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kara propagandasına hizmet etmektedir. Bu dizi, 1963-74 yılları arasında gözlerini kan bürümüş Kıbrıslı Rum çeteler tarafından katledilen Kıbrıs Türklerinin aziz hatıralarına büyük bir saygısızlık teşkil etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Dijital bir platformda yayınlanacak olan "Famagusta" adlı dizi, tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kara propagandasına hizmet etmektedir.

Bu dizi, 1963-74 yılları arasında gözlerini kan bürümüş Kıbrıslı Rum çeteler tarafından katledilen Kıbrıs Türklerinin aziz hatıralarına büyük bir saygısızlık teşkil etmektedir. Gerçekleri olduğundan farklı yansıtmaya dönük bu tip nafile girişimler, Milli davamız Kıbrıs konusundaki mücadele azmimizi daha da güçlendirmektedir.

Kıbrıs gazilerimizi saygı, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

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#Dışişleri Bakanlığı#Netflix#Famagusta

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