Dışişleri'nden Mescid-i Aksa’ya yapılan baskına kınama

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin bir üyesinin Mescid-i Aksa’ya gerçekleştirdiği baskını kınadı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail hükümetinin bir üyesinin Mescid-i Aksa’ya bugün gerçekleştirdiği baskını kınıyoruz. Netanyahu'nun suç ortaklarının bu eylemi, bölgedeki gerilimi daha da tırmandırmayı amaçlayan tehlikeli bir adımdır. Bugün ayrıca, Gazze’ye yönelik askeri operasyonların genişletileceğinin ve Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin süreceğinin açıklanması, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan ve barış perspektifinden tamamen uzak yaklaşımının bir diğer tezahürü olmuştur. Uluslararası toplum, kutsal mekanların dokunulmazlığını teminat altına almak, benzer provokasyonların tekrarını önlemek ve İsrail’in işgal yoluyla topraklarını genişletmesine engel olmak için kararlı bir duruş sergilemelidir."