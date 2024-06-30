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Dışişleri'nden Kırgızistan'a taziye mesajı

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#Dışişleri Bakanlığı#Kırgızistan#Sel
Dışişlerinden Kırgızistana taziye mesajı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2024 21:11

Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan'ın Oş bölgesi Nukat şehrinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

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Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle için taziye mesajı yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kırgız Cumhuriyeti’nin Oş Bölgesi Nukat şehrinde son günlerde meydana gelen sel felaketi nedeniyle yaşanan can kayıplarından ve bini aşkın kişinin tahliye edilmek zorunda kalınmasından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Kırgızistan halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Türkiye, felaketin yol açtığı yaraların sarılmasını teminen her türlü yardımı sağlamaya hazırdır."

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#Dışişleri Bakanlığı#Kırgızistan#Sel

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