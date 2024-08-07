Dışişleri’nden Katz tepkisi

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Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İsrail Dışişleri Bakanı, ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan, iftira ve yalan dolu, düzeysiz paylaşımlar yapmayı alışkanlık haline getirmiştir. Bahse konu şahıs, muhatap alınacak biri olma niteliğini çoktan yitirmiştir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Filistinlilere en güçlü desteği vermeyi sürdürecektir.”

ÇELİK: RİBBENTROP’UN FOTOKOPİSİDİR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Katz’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan açıklamasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, “Cumhurbaşkanımızın iradesi, çağdaş Nazilerin suçlarını yüzlerine okumaya devam ediyor. İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Hitler’in Dışişleri Bakanı Ribbentrop’un fotokopisidir. O günkü Nazilerin sözü neyse, Katz’ın sözü de odur” dedi.

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Katz daha önce de yine Erdoğan’ın fotoğrafıyla küstah bir paylaşım yapmış ve Türkiye’den sert yanıtlar almıştı.