Dışişleri Bakanlığı'ndan "KAIROS" ve "VIRAT" gemilerine ilişkin açıklama: Ciddi riskler oluşturmuştur

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2025 00:08

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Karadeniz’de iki ticari gemiye yönelik gerçekleştirilen saldırılara ilişkin, "Karadeniz’deki Münhasır Ekonomik Bölgemiz içerisinde meydana gelen bu hadiseler, bölgede seyir, can, mal ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturmuştur." ifadelerini kullandı.

Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Karadeniz'de saldırıya uğrayan "KAIROS" ve "VIRAT" gemilerine ilişkin açıklama yaptı.

Keçeli, Karadeniz’de Gambiya bayraklı “KAIROS” ve “VIRAT” isimli ticari tankerlere yönelik dün gerçekleştirilen saldırıların endişeyle karşılandığını belirtti.

"Karadeniz’deki Münhasır Ekonomik Bölgemiz içerisinde meydana gelen bu hadiseler, bölgede seyir, can, mal ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturmuştur." ifadelerini kullanan Keçeli, savaşın Karadeniz sathına yayılmasının ve daha da tırmanmasının önlenmesi, ayrıca Türkiye'nin bölgedeki ekonomik çıkar ve faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi amacıyla ilgili taraflarla temaslarını sürdürdüklerini belirtti.

