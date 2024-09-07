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Dışişleri'nden İsrailli bakanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanlığı#İsaril#Netanyahu
Dışişlerinden İsrailli bakanın Cumhurbaşkanı Erdoğanı hedef alan paylaşımına tepki
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2024 21:28

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan sosyal medya paylaşımına ilişkin, "Katz, ülkemizdeki sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmek suretiyle gündemde kalmaya ve soykırım şebekesindeki koltuğunu korumaya çalışmaktadır. Türkiye gerçekleri dile getirmeye ve Filistinlilerin haklı davasını savunmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan paylaşımına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"İFTİRA VE YALAN DOLU BİR PAYLAŞIM"

Açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın, Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan iftira ve yalan dolu bir sosyal medya paylaşımı daha yaptığı görülmektedir" ifadesine yer verildi.

"KATZ SOYKIRIM ŞEBEKESİNDEKİ KOLTUĞUNU KORUMAYA ÇALIŞMAKTA"

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, soykırım suçu işleyerek insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Netanyahu Hükümeti içinde dahi herhangi bir itibarı bulunmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Katz, ülkemizdeki sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmek suretiyle gündemde kalmaya ve soykırım şebekesindeki koltuğunu korumaya çalışmaktadır. Türkiye gerçekleri dile getirmeye ve Filistinlilerin haklı davasını savunmaya devam edecektir."

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#Dışişleri Bakanlığı#İsaril#Netanyahu

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