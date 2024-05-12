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Dışişleri'nden İsrail'e tepki

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#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Yisrael Katz'
Dışişlerinden İsraile tepki
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 22:12

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli siyasetçilerin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamada, "Bazı İsrailli siyasetçilerin, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı asılsız iddialarla, saygısız biçimde hedef almasının gerçek nedeni budur. Aşırıcı İsrail hükümetinin soykırım politikaları, artık hem Filistinlilere hem de İsraillilere yönelik bir tehdit haline gelmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımlara ilişkin, “Sayın Cumhurbaşkanımız, İsrail’in Filistinlilere karşı işlediği affedilmez suçları cesurca kınıyor. Türkiye, İsrail’in işlediği katliamı sona erdirmek için durmaksızın çaba harcıyor, İsrail’in uluslararası toplum tarafından izole edilmesi yönünde somut adımlar atıyor. Bazı İsrailli siyasetçilerin Türkiye’yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı asılsız iddialarla saygısız biçimde hedef almasının gerçek nedeni budur” denildi.

Açıklamada, “Aşırıcı İsrail hükümetinin soykırım politikaları, artık hem Filistinlilere hem de İsraillilere yönelik bir tehdit haline gelmiştir. Türkiye, İsrail’in Filistinlilere karşı uyguladığı ırkçı ve adaletsiz politikaları gündeme taşımaya devam edecek. Filistinliler kendi ülkelerinde, kendi devletlerine sahip olana dek bu haklı davayı savunacağız” ifadelerine yer verildi.

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#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Yisrael Katz'

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