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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in paylaşımına sert tepki: Alçakça yalanlar

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#İsrail#Dışişleri Bakanlığı#Netanyahu
Dışişleri Bakanlığından İsrailin paylaşımına sert tepki: Alçakça yalanlar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2025 18:56

Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail Dışişleri Bakanı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımları hakkında açıklama geldi. Yapılan açıklamada, “İsrail Dışişleri Bakanı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımları, ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik asılsız iftiralar ve alçakça yalanlardan ibarettir.” İfadeleri yer aldı.

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Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail Dışişleri Bakanı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımları ile ilgili sert tepki geldi. Bakanlığın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“SOYKIRIM SUÇLAMASIYLA YARGILANMAKTA OLAN KENDİSİDİR”

 “İsrailli yetkililerin, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına bu denli odaklanmak zorunda kalması, söz konusu beyanda yer alan hususların doğruluğunu teyit etmektedir.

Netanyahu’nun isminin, tarihte soykırım işlemiş kişilerle birlikte anılmasının sorumlusu, halen soykırım suçlamasıyla yargılanmakta olan kendisidir.

“ADİL BİÇİMDE YARGILANMASINI ÜMİT EDİYORUZ”

İsrailli yöneticilerin insanlığa karşı tüm dünyanın gözü önünde işlemekte olduğu suçlar, herhangi bir şüpheye mahal vermeyecek biçimde derlenmektedir.

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İsrail’in bugün bazı çevreler nezdinde sahip olduğu destek ve dokunulmazlık zırhı kaybolduğunda, Netanyahu ve suç ortakları adalet önünde hesap vermek zorunda kalacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımızca da ifade edildiği üzere, Netanyahu ve iş birlikçilerinin adil biçimde yargılanmasını ümit ediyoruz.”

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#İsrail#Dışişleri Bakanlığı#Netanyahu

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