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Dışişleri'nden İsrail’in Gazze’deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ni saldırıyla yıkmasına tepki

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#Dışişleri Bakanlığı#Gazze#İsrail
Dışişlerinden İsrail’in Gazze’deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ni saldırıyla yıkmasına tepki
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2025 19:01

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ni saldırıyla yıkmasına sert tepki göstererek uluslararası topluma çağrı yaptı.

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Bakanlık, İsrail’in Gazze’deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ni saldırıyla yıkmasına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz tarafından inşa edilen ve yerel makamlar tarafından kanser hastanesi olarak işletilen Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’nin İsrail tarafından yıkılmasını lanetliyoruz.

Gazze'de sivillere sağlık hizmeti sunan bir hastanenin kasten hedef alınması, İsrail’in Gazze’yi yaşanamaz hale getirerek Filistin halkını tehcire zorlamaya yönelik politikalarının bir parçasıdır.

Uluslararası toplumu, İsrail’in hukuk tanımaz saldırılarına ve sistematik devlet terörüne karşı somut ve caydırıcı tedbirler almaya çağırıyoruz.

Başta Netanyahu olmak üzere, Filistin’de yaşanan soykırımın tüm sorumluları, er ya da geç uluslararası hukuk önünde hesap verecektir."

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#Dışişleri Bakanlığı#Gazze#İsrail

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